Fox setzt Lou Dobbs ab : Wahlmaschinenhersteller gehen gegen Fox News vor

Die Fernsehsendung “Lou Dobbs Tonight” wurde kurzfristig vom Sender „Fox Business“ gekippt und durch ein anderes Format mit dem Titel „Fox Business Tonight“ ersetzt, meldet die New York Times. Lou Dobbs galt stets als loyaler Verteidiger Trumps und als Anhänger der Überzeugung, Trump hätte eigentlich die Wahl gewonnen und ein Sieg Bidens sei auf Manipulationen zurückzuführen. Umgekehrt bekannte sich auch Donald Trump als regelmäßiger Zuschauer und Anhänger von Dobbs‘ Sendungen.

Nun allerdings geht der Wahlmaschinen-Hersteller Smartmatic gegen Fox vor und nennt die Namen mehrerer Journalisten, die Theorien von Wahlmanipulationen vertreten haben, neben Dobbs auch Maria Bartiromo und Jeanine Pirro. Dobbs‘ Sendung jedoch war besonders berüchtigt für unhaltbare Verschwörungstheorien in Sachen Wahlfälschung. Laut Anklageschrift habe er unter anderem von einem „cyber-Pearl-Harbour“ gesprochen und behauptet, Smartmatic habe den Wahlsieg Bidens festgelegt. Der Streitwert liegt bei 2,7 Milliarden Dollar.

Smartmatic ist nicht der erste Wahlmaschinen-Hersteller, der sich von den anhaltenden Verschwörungserzählungen verleumdet fühlt. Auch Dominion Voting Systems reichte bereits Klage gegen die Trump-Anwälte Rudolph Giuliani und Sidney Powell ein.

Fox war bereits Ende letzten Jahres gezwungen, eine Faktencheck-Sendung auszustrahlen, um die abenteuerlichsten Behauptungen von Dobbs zu entkräften. Der Sender sagte in einem Statement, man habe ohnehin geplant, nach der Wahl einige Sendungen auszutauschen, die Einstellung von „Lou Dobbs Tonight“ sei lediglich Teil dieser Pläne. Vorerst bleibt wohl auch der Vertrag mit Dobbs bestehen.

Dobbs arbeitet bereits seit zehn Jahren als Korrespondent für Finanzen. Davor war er bei CNN beschäftigt, überwarf sich jedoch mit dem Sender, nachdem er unter anderem behauptete, Barack Obamas Geburtsurkunde sei gefälscht. Er ist außerdem Autor des Buches „The Trump Century: How Our President Changed the Course of History Forever.”