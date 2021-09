Hetze im Internet : Der schmutzige Wahlkampf

Zwei Tage vor der Bundestagswahl liegt die SPD Meinungsumfragen zufolge immer noch vorn. Union und Grüne, die im Frühjahr obenauf schienen, haben massiv Federn gelassen. Eine Erklärung dafür lautet: Die SPD hat auf den richtigen Kanzlerkandidaten gesetzt, Union und Grüne haben die falschen. Olaf Scholz hat keine Fehler gemacht, Annalena Baerbock und Armin Laschet haben das in Serie. Scholz hat seine Partei – die ihn als Vorsitzenden nicht wollte – hinter sich, die Grünen beißen die Zähne zusammen, in der Union beginnt die CSU mit der Dekonstruktion des eigenen Lagers schon vor dem Wahltag. Das beherrscht die Wahrnehmung der Medien und die Stimmung im Land, wie sehr, werden wir am Sonntag kurz nach achtzehn Uhr wissen.

Das ist eine Erklärung, für die, schaut man auf die inneren Prozesse der Parteien, viel spricht. Es gibt aber auch eine andere, und die hat mit Stimmungsmachern im Internet zu tun, mit Falschbehauptungen und Hass und Hetze, mit einem schmutzigen Wahlkampf à la Donald Trump, betrieben von Amateuren und Profis, die wissen, wie man mit nur wenigen tausend Leuten bei Telegram, Twitter und TikTok eine Welle machen kann, auf die dann auch Journalisten abfahren, weil sie denken, dort äußere sich ungefiltert Volkes Stimme, dabei ist der Prozess gezielt gesteuert. Von solchen Kampagnen war Olaf Scholz wenig betroffen, sehr viel mehr aber waren es Annalena Baerbock und Armin Laschet.

Nacktfotos und Nazi-Bezüge

Das Journalistenbüro „Correctiv“ hat dazu gerade eine umfassende Recherche aufgelegt. Sie vollzieht nach, wie gegen Annalena Baerbock seit April geschossen wird. Es beginnt mit Spott über einen zwei Jahre zurückliegenden Versprecher. Es folgen Collagen mit Nacktfotos oder Nazi-Bezügen, ein Foto, das Annalena Baerbock mit George Soros zeigt (sie trafen sich auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2019). Dann die falschen Behauptungen, die Grünen wollten Haustiere und Feuerwerk verbieten und die Witwenrente abschaffen, Annalena Baerbock, deren Wahlkampfbuch tatsächlich haufenweise Plagiate enthält, habe gar keinen Universitätsabschluss und befürworte Pädophilie.

Dem CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet ergeht es im Netz ebenfalls übel. Das hat vor allem mit der Telegram-Gruppe „Zerstörung der CDU“ zu tun. Sie verabredet Twitter-Hashtags wie #laschetverhindern, #laschetschreibtab oder #laschet­luegt, unter denen sich ganz fix viele versammeln, um sich über den Kandidaten auszulassen. Wie das geht, erklärt den Rechercheuren von „Correctiv“, wie sie schreiben, jemand von der Satirepartei Die PARTEI: Da gebe es mehrere Netzwerke, in denen Ideen für Hashtags entstünden, und dann sei es „relativ einfach bei Twitter durch den Algorithmus, dass man recht schnell weit oben positioniert wird“.

DIE PARTEI weiß, wie es geht

Dass ausgerechnet jemand von der Partei Die PARTEI so etwas mitorchestriert, hat eine besondere Note: Ende August erst lief in der ARD der Film „Wahlkampf undercover – Wie PR-Profis uns manipulieren“, der den Zuschauern weismachen wollte, die Bundestagswahl könnte von windigen PR-Leuten aus London beeinflusst werden, die im Internet Schmutzkampagnen lostreten. Als vermeintlicher Interessent für solche Aktionen trat der Journalist Peter Kreysler auf. Seine Legende bestand darin, dass er Wahlkampfmanager von Die PARTEI sei. Was den PR-Leuten zugetraut wird, schaffen die Satireparteiler offenbar auch ganz allein.

Dass die inzwischen geschlossene Telegram-Gruppe „Zerstörung der CDU“ kein Amateurverein war, recherchierte Ende Juli der Journalist Lars Wienand für das Portal t-online. Sie treffe nicht nur Verabredungen zu Aktionen auf Twitter, sondern auch auf dem chinesischen, vor allem von Jüngeren genutzten Netzwerk TikTok. Ansprechpartner für den TikTok-Kanal sei der Fridays-For-Future-Aktivist Linus Steinmetz, der das Ganze mehr oder weniger als Privatsache darstelle. Zum Team gehörten etwa fünfzig Leute.