Vorwürfe gegen den RBB : Was man alles nicht wusste

Nachdem durch den „Business Insider“ und den „Tagesspiegel“ in der vergangenen Woche Vorwürfe an die Öffentlichkeit gerieten, denen zufolge es die RBB-Intendantin Patricia Schlesinger und der Vorsitzende des RBB-Verwaltungsrats Wolf-Dieter Wolf nicht so genau mit der Trennung zwischen privaten Geschäften und den Belangen ihres Senders nähmen, sieht der RBB „größtmögliche Transparenz“ als „vordringliche Aufgabe“ an – obwohl es sich bei den Vorwürfen um eine „Mischung aus Mutmaßungen, Unterstellungen und falschen Schlussfolgerungen“ handle.

Axel Weidemann Redakteur im Feuilleton.

Unter anderem geht es um den Bau und die Verträge des neuen „Digitalen Medienhauses“ des RBB, das bis 2026 entstehen soll. Hier soll die RBB-Spitze ein Vergabeverfahren zugunsten eines Experten unterbrochen haben, der mit Wolf, der in einer weiteren Funktion als Aufsichtsratschef der Messe Berlin fungiert, bereits bekannt war. Vom RBB hieß es dazu in der vergangenen Woche: „Nach allem, was wir wissen, haben sich die Berater und Herr Wolf auch erst über unser Projekt kennengelernt.“ Laut „Business Insider“ stellte es Wolf jedoch in einer nichtöffentlichen Verwaltungsratssitzung des RBB am Dienstag anders da. Demnach kannte Wolf den Berater bereits, bevor er ihn an den RBB vermittelte.

Auf Anfrage dazu teilte der RBB am Donnerstag mit: „Unsere Feststellung, dass Herr Wolf [den Berater] Herrn L. erst im Zuge seiner Tätigkeit für den rbb persönlich kennengelernt hat, entsprach unserem Wissensstand bis vorgestern.“ Wolf habe „offensichtlich im Nachgang nach Sichtung seines Kalenders festgestellt, dass es tatsächlich ein Treffen vorher im Büro von Herrn Branoner gegeben hat“. Das wiederum wisse man erst seit besagter Verwaltungsratssitzung am Dienstag. Man wisse jetzt, dass Wolf den Berater „getroffen hat, bevor er ihn uns empfahl“. Entscheidend sei, „dass es keine Geschäftsbeziehungen“ zwischen Herrn L. und Herrn Wolf „zum Zeitpunkt der Erstbeauftragung durch den RBB“ gegeben habe und L. „eben auch kein Berater ‚aus dem Umfeld von Herrn Wolf’ war“.

Bezüglich des Vergabeverfahrens wiederholt der RBB, er sei „nach eingehender formaler und inhaltlicher Prüfung“ zu dem Ergebnis gekommen, dass die angebotenen Leistungen von drei vorliegenden Angeboten „unabhängig von den jeweiligen Kosten nicht dazu geeignet waren, die Bedingungen“ für die „ausgeschriebene Leistung zu erfüllen“. Vor diesem Hintergrund hat sich die Vergabestelle entschlossen, das Vergabeverfahren aufzuheben. Unterdessen will der RBB den „gesamte(n) Komplex jetzt noch einmal durch eine unabhängige Kanzlei“ prüfen lassen. Dann werde man „sicher auch Klarheit über alle Fragen rund um Ausschreibungen und andere Vergaben an die Berater haben“.