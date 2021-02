Von Trump verehrt : Rechter Radiomoderator Rush Limbaugh ist tot

Der amerikanische Radio-Moderator Rush Limbaugh ist tot. Er sei am Mittwoch im Alter von 70 Jahren an Lungenkrebs gestorben, teilte seine Familie mit. Witwe Kathryn Limbaugh verkündete die Todesnachricht in der Show des Moderators. Bereits im vergangenen Jahr war bekannt geworden, dass Limbaugh Lungenkrebs hat. Der 1951 im Bundesstaat Missouri geborene Limbaugh galt als einer der einflussreichsten rechtskonservativen Journalisten der Vereinigten Staaten. Jahrzehntelang hatte er mit seiner Radioshow, in der er auch sehr umstrittene Ansichten verbreitete, Millionen Zuhörer.

Limbaugh war ein Liebling der ehemaligen Präsidenten Ronald Reagan und Donald Trump. Der im November abgewählte Trump hatte Limbaugh, der viermal verheiratet war und keine Kinder hatte, im vergangenen Jahr die Presidential Medal of Freedom verliehen. Sie gehört zu den höchsten zivilen Auszeichnungen des Landes. „Er ist der größte Kämpfer und Gewinner, den Sie jemals treffen werden“, sagte Trump, der Limbaugh für seine „jahrzehntelange, unermüdliche Hingabe an unser Land“ dankte.

Im Jahr 2008 hatte Limbaugh noch einen Achtjahresvertrag im Wert von 400 Millionen Dollar unterzeichnet und damit seine Position als König des konservativen Talkradios gefestigt. Limbaugh soll Trump davon überzeugt haben, 2018 eine Kehrtwende zu machen und sein Veto gegen ein Finanzierungsgesetz einzulegen, das kein Geld für eine Mauer an der Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko vorsah – Trumps wohl wichtigstes Wahlversprechen. Das Veto, das Trump während eines Anrufs bei Limbaugh versprach, führte zu einem Regierungsstillstand, der mehr als einen Monat andauerte.

Von Trump geliebt, wurde die Radiopersönlichkeit von vielen anderen als spalterische, polarisierende Figur angesehen. Limbaugh wurde unter anderem Sexismus und Rassismus vorgeworfen. 2012 beleidigte er zum Beispiel eine Jurastudentin aus Georgetown, weil die sich dafür einsetzte, dass Verhütungsmittel von Krankenkassen gedeckt werden sollen. 2003 gab er in einer ESPN-Sendung einen rassistischen Kommentar zum ehemaligen Quarterback der Philadelphia Eagles, Donovan McNabb, ab. Lambaugh hatte Medien unterstellt, sie hätten McNabb gelobt, weil sie „sehr begierig darauf waren, dass ein schwarzer Quarterback gut abschneidet“.

Der Radiomoderator war außerdem Teil der sogenannten Birther-Bewegung, die die Staatsbürgerschaft des ehemaligen amerikanischen Präsidenten Barack Obama in Frage stellt. Und er sorgte auch wegen anderer Äußerungen über Afroamerikaner und Frauen für Aufsehen. Zu Beginn seiner Karriere sagte er etwa einer schwarzen Anruferin, dass er nicht verstehen könne, was sie sage, und forderte sie auf, „den Knochen aus der Nase zu nehmen und mich zurückzurufen“. Bei anderen brisanten politischen Themen war er gegen Abtreibung und leugnete den Klimawandel. Zum Coronavirus sagte er, es sei „die gewöhnliche Erkältung“, es werde „als ein weiteres Element waffentauglich gemacht, um Donald Trump zu stürzen“.