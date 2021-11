Von-Schirach-Krimi bei RTL : Sie waren unschuldig

Ferdinand von Schirach plagiiert sich inzwischen erfolgreich selbst. Dabei erkennt man einen Schirach schon von fern. Seit den ZDF-Serien „Verbrechen“ und „Schuld“, produziert von Oliver Berbens Moovie GmbH (eine Tochter der Constantin Film), gibt es in der deutschen Fernsehkrimilandschaft diese bis dahin offenbar übersehene Heldenfigur: den heroisch überhöhten, selbstverliebt über das Recht dozierenden Strafverteidiger, das Wunsch-Alter-Ego des Autors selbst. Dabei ist es eigentlich nicht so schwer, zu verstehen, was ein Strafverteidiger tut. Von Schirach aber wird nicht müde, mit Emphase zu erklären, dass ein solcher nicht über Schuld oder Unschuld zu urteilen habe, sondern einzig dazu da sei, den zugewiesenen Mandanten zu ihren Rechten zu verhelfen.

Ebendiese Figur nimmt die Zuschauer nun auch in „Glauben“, der von Oliver Berben für RTL realisierten Serie über die in die Gegenwart geholten Wormser Missbrauchsprozesse aus den neunziger Jahren, bei der Hand. Und man muss zugeben: Peter Kurth spielt den diesmal Richard Schlesinger genannten Strafverteidiger – wieder ein cooler Hund, abgeklärt, leicht derangiert und mit Explikationsbedürfnis („Es ist nicht wie im Fernsehen. Verteidigung heißt vor allem Vorbereitung. Lesen der Akten“) – mindestens so gut wie seine Vorgänger Josef Bierbichler und Moritz Bleibtreu. Er taugt zur Darstellung eines Anwalts vielleicht sogar am besten, weil bei ihm weder das bayerisch Kraftmeierische noch das bübisch Aufgedrehte den Blick ablenkt. Als Virtuose der lakonischen Komik erweist sich Kurth obendrein. Wie sich Schlesinger in der ersten Folge einen Goldfisch als Gefährten zulegt – mit Jasna Fritzi Bauer als genervter Tierhändlerin –, das ist humoristisches Gold.

Worin niemand Ferdinand von Schirach übertrifft, das ist sein Gespür für jene Bereiche der Justiz, in denen sie mit dem Volksempfinden kollidiert. Dieser narrative Mechanismus, ein Ringen zwischen heißer Moral und kaltem Recht, liegt nicht nur den plakativen, teils interaktiven und juristisch häufig nicht ganz stimmigen Gerichtsfilmen wie „Terror“, „Gott“, „Der Fall Collini“ oder „Feinde“ zugrunde, sondern auch der Produktion „Glauben“. Mehr als zwei Dutzend Angeklagte aus einer fiktiven Stadt, die zu einem Kinderpornographie-Ring gehören und ihre Kinder missbraucht haben sollen, werden darin freilich nicht nur von Medien und (Netz-)Öffentlichkeit vorverurteilt, sondern auch von der Staatsanwaltschaft. Diese ist sich trotz vieler Ungereimtheiten sicher, dass sechzehn ähnlich lautende Kinderaussagen die Schuld glasklar belegen. Das ist: ein Glaube. In der Mitte der Serie diskutieren dann die personifizierten Vertreter von Recht (Schlesinger) und Moral (jene Sozialarbeiterin, die die Kinderaussagen erlangt hat) ausgiebig miteinander. Überlasse man der Empörung die Führung, hören wir, lande man „wieder bei den Folterwerkzeugen“. Daher mache ein Verteidiger sich nicht mit seinen Mandanten gemein, wenn er sie zu verstehen versuche. Das ist nicht neu, aber richtig.

Nichts an den Vorwürfen ist haltbar

Zwei Dinge sind nun aber doch anders bei dieser von Daniel Prochaska routiniert seriös, also ohne die ästhetischen Ambitionen von „Verbrechen“ oder „Schuld“ inszenierten siebenteiligen Serie, die zunächst auf dem Streamingportal von RTL (bislang TVNOW, jetzt RTL+) laufen wird. Zum einen hat von Schirach erstmals selbst die Drehbücher geschrieben, zum anderen hält er sich beim Prozessgeschehen im Unterschied etwa zu „Feinde“ ziemlich genau an die historische Vorlage. Diese beiden Besonderheiten sprechen für und gegen die Serie.