Jahreschronik „Berlin 1933“ : Das Schaudern kommt zu spät

Historische Erzählungen im Format der Chronik haben Konjunktur, sei es in filmischer oder in literarischer Form. Florian Illies hat in zwei Bestsellern die Bilanz der kulturellen Epochenwende von 1913 gezogen, und gerade erst sind verschiedene, teils stark vereinfachende Darstellungen des deutschen Krisenjahres 1923 erschienen. Auch der Untergang der ersten deutschen Demokratie wurde schon chronologisch bearbeitet: Vor fünf Jahren kam „Die Totengräber“ von Rüdiger Barth und Hauke Friederichs heraus, eine Art Tagebuch der letzten zehn Wochen der Weimarer Republik, vom Ende des zweiten Kabinetts Papen bis zur Ernennung Hitlers zum Reichskanzler. Trotz einiger Unschärfen im Detail gab das Buch einen lehrreichen Überblick über die politischen Intrigen, die zur Machtübernahme der Nationalsozialisten führten.

Der Dokumentarregisseur Volker Heise setzt diese Chronik des Übergangs vom demokratischen zum totalitären Staat jetzt mit bildlichen Mitteln fort. Sein zweiteiliger Film „Berlin 1933“ beginnt mit Aufnahmen von tanzenden Paaren, zerlumpten Bettlern, Menschenschlangen vor Suppenküchen und einer Wachparade beim Reichspräsidenten, um dann unvermittelt einen Tagebuchton anzuschlagen: „Heute ging Erna zum Zahnarzt.“ Es ist die Berliner Hausfrau Clara Brause, die da spricht, eine von mehreren Stimmen, die den Zu­schauer durch das erste Jahr des „Dritten Reiches“ führen.

Zu ihnen gehören der Assistenzarzt Willi Lindenborn, der Bi­blio­thekar Hermann Stresau, die Kinderärztin Hertha Nathorff, die Druckereibesitzersgattin Betty Scholem, die Journalistin Stéphane Roussel, der Gewerkschaftler Abraham Plotkin und Joseph Goebbels, für den das neue Jahr mit einer Kraftprobe mit den Kommunisten beginnt: „Wir fahren zum Bülowplatz. Die Straße wimmelt vor Mob und Kommune.“ Ein paar Wo­chen später werden nur noch SA und SS auf Berliner Straßen marschieren.

In Heises spiegelbildlich angelegter Do­ku­men­ta­tion „Berlin 1945“, die vor drei Jahren ausgestrahlt wurde, hat dieses Prinzip der Kombination von Augenzeugenberichten und zeitgenössischen Filmbildern hervorragend funktioniert. Diesmal funktioniert es weniger gut, was nicht nur daran liegt, dass es von entscheidenden Er­eig­nissen des Jahres 1933 wie den Hinterzimmerverhandlungen bei Hindenburg, der Abstimmung über das Ermächtigungsgesetz oder der gewaltsamen Auflösung der Gewerkschaften weder Fotos noch Filmaufnahmen gibt.

Viel wichtiger ist, dass die „Machtergreifung“ kein kriegerischer, sondern ein politischer, durch Kabinetts- und Verwaltungsakte gesteuerter Vorgang war. Auf die „Verordnung zum Schutz von Volk und Staat“, die die Pressefreiheit und die Bürgerrechte aufhob, folgte mit dem Ermächtigungsgesetz die Au­ßer­kraft­set­zung der Verfassung und die Begründung des Führerstaats, der mit weiteren Gesetzen die Entfernung aller jüdischen Deutschen aus dem öffentlichen Dienst, das Verbot aller Parteien außer der NSDAP und die Gleichschaltung von Partei- und Staatsapparat festschrieb.

Die Dramatik dieses in wenigen Mo­naten vollzogenen Übergangs zum Totalitarismus lässt sich in Bildern schwer nachvollziehen. Der politische Wandel traf ei­nen Teil der Bevölkerung existenziell, den anderen, größeren berührte er nur am Rand. Deshalb ist es ebenso ergreifend wie peinlich, mit anzuhören, wie die Briefschreiberin Betty Scholem erst allmählich die furchtbare Gefahr begreift, in der ihre jüdische Familie schwebt, und die politischen Gefangenen Erich Mühsam und Carl von Ossietzky im KZ Sonnenburg die Spuren der Folter vor den Pressebesuchern verbergen, während Clara Brause mit ihrer Tochter im Zoo flaniert und Willi Lindenborn in Ruhe seinen Liebschaften frönt.

Aber die Archivbilder, mit denen Heise diese komplementären Schicksale illus­triert, sind seltsam untriftig. Sie beißen sich nicht. Das zehntausendfache Leid, das die Naziherrschaft schon in ihrem ersten Jahr mit sich brachte, wird so wenig sichtbar wie die bornierte Normalität.

Wenn Lindenborn mit einer Trude oder Lilli anbandelt, müssen Filmszenen für die fehlenden Damenporträts einspringen, und das Treffen deutscher Konzernchefs mit Hitler („er bekannte sich ausdrücklich zum Privateigentum“) wird mit Passfotos der Beteiligten illustriert. Nur selten gibt es ei­nen Kontrapunkt wie zwischen den Aufnahmen einer Hitlerrede vor Siemens-Arbeitern und dem Kommentar des Zeitzeugen Stresau, der die Stimme des Diktators „grauenhaft röchelnd“ und „hochgradig abstoßend“ findet. Auf den Gesichtern der Zuhörer, so Stresau, lag „nicht Begeisterung, eher ein dumpfer Ernst“. Etwas von dieser Dumpfheit des Jahres 1933 hätte Heises Film vermitteln müssen. Aber er bringt sie nur zur Sprache, nicht ins Bild.

So folgt man dieser deutschen Chronik mit viel mehr Gleichmut, als dem Thema eigentlich angemessen wäre. Die erste Etappe auf dem Weg nach Auschwitz sieht bei Volker Heise nur wie ein Betriebsunfall aus. Am Ende, als der filmische Abreißkalender im Dezember angekommen ist, prangt ein riesiges, hell er­leuchtetes Ha­kenkreuz auf einem Straßenweihnachtsbaum. Erst da beginnt es den Betrachter zu schaudern. Zu spät.

