Dokumentarfilm „Berlin 1945“ : Oratorium einer Höllenfahrt

Im Sommer 1941 drehte der Autor und Regisseur Leo de Laforgue in Berlin den Dokumentarfilm „Symphonie einer Weltstadt“. Der Film zeigte, angelehnt an Walter Ruttmanns „Sinfonie der Großstadt“, das Leben der Metropole des Großdeutschen Reiches in Luft- und Straßenaufnahmen. Als Laforgues „Symphonie“ ein Jahr später in die Kinos kam, wurde sie nach kurzer Zeit von der Zensur verboten, weil sie eine Realität festhielt, die es nach den ersten britischen Bombenangriffen schon nicht mehr gab. 1950 erlebte der Film dann eine zweite Uraufführung, jetzt unter dem Titel „Berlin – wie es war“.

Mit Laforgues Sommerszenen beginnt Volker Heises dreistündige Filmchronik „Berlin 1945“. Man sieht die Gedächtniskirche, das Schloss, den Straßenverkehr, gefüllte Cafés am Kurfürstendamm, elegant gekleidete Spaziergänger. Am Ende der drei Stunden werden diese Bilder in der Erinnerung einen gespenstischen Schimmer annehmen, denn alles, was sie zeigen, wird vernichtet sein: die Gebäude, die Plätze, die Menschen. Der erste Satz, den man nach den Ausschnitten aus der „Symphonie“ hört, stammt von der damals achtzehnjährigen Angestellten Brigitte Eicke: „Wir haben Angst vor 1945.“

An Hitlers Geburtstag hört man die Artillerie

Heises Film ist keine Symphonie, sondern ein Oratorium. Das bedeutet, dass nicht die Bilder zusammenklingen, sondern die Stimmen der Zeitzeugen: Sie erzählen, was geschah, während die Filmdokumente es illustrieren – oder auch nicht. Denn gerade weil nicht alles an den Bildern hängt, bekommt man manchmal viel Zeit geschenkt, sie anzuschauen. Etwa einen Schwenk über den zerstörten Ernst-Reuter-Platz (damals hieß er „Am Knie“) mit Ausblick zum Tiergarten. Zwischen den Ruinen fließt der Verkehr wie geduckt, in panischen Rhythmen, als spürten die Fahrer den kommenden Großangriff. Der nächste einprägsame Satz gehört dann wieder Brigitte Eicke: „Wir hören den Russen.“ Es ist der 22. April, die Schlacht um Berlin beginnt.

Eicke ist die wichtigste Stimme in „Berlin 1945“, auch deshalb, weil ihr in Kurzschrift verfasstes Tagebuch, das 2013 als Buch („Backfisch im Bombenkrieg“) erschien, einen Ton anschlägt, den man nicht vergisst: „Heute hat unser Führer Geburtstag. Man hört schon die Artillerie.“ – „Täglich hört man von neuen Toten, die beim Wasserholen draufgegangen sind.“ Als die Achtzehnjährige nach der Kapitulation in einem Büro der kommunistischen Antifa anfangen darf, macht ihr „das Arbeiten wirklich Spaß. Ich habe den Eindruck, sie wollen dasselbe wie die Nazis, nur unter anderem Namen.“

Ein „Echolot“ in filmischer Form

Die Form, in der Heises Film vom Untergang Berlins erzählt, hat Walter Kempowski in „Echolot“ für seine Erzählung vom Untergang des „Dritten Reiches“ erfunden: ein Puzzle von Briefstellen, Notizen, Kalendereinträgen, die sich erst im Kopf des Zuschauers zum Gesamtbild vereinen. Manche der Zeitzeugen sind seit langem bekannt, wie die Widerstandskämpferin Ruth Andreas-Friedrich oder die Journalistin Marta Hillers, die den Bericht der „Anonyma“ über die Vergewaltigungen durch sowjetische Soldaten verfasst hat. Andere, wie die Jüdin Alice Löwenthal, die nach der Kapitulation ihr Versteck verlässt und in ihre alte Wohnung zurückzieht, um nach ihren verschollenen Kindern zu suchen, bekommen durch Heise ihren verdienten Platz im historischen Gedächtnis.