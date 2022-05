„Leben über Kreuz“ im ZDF : Vier Freunde sollen sie sein

Am empathischen Doktor Vollhard (Johannes Ahn) soll es nicht scheitern. „Ich kann nicht zaubern“, sagt er zwar, als die Nerven blank lagen. Aber mitdenken – das kann der junge Arzt schon. Er gleicht die Werte im Nachtarbeiterdunkel noch einmal ab, bittet das Labor um ein „Cross-Match“, und als die Ergebnisse vorliegen, lädt er seine tapferen, vergeblich auf die Spenderniere eines Toten wartenden Patienten Caren Blumberg (Christina Hecke) und Jan Kempe (An­dré Szymanski) zu einem Gespräch.

Beide haben Partner, die ihnen im Rahmen einer „Lebendspende“ eine Niere abtreten würden wie weiland Frank-Walter Steinmeier seiner Gattin. Beide Paare in dieser Geschichte mussten zur Kenntnis nehmen, dass es trotzdem nicht passt. Nun schlägt Vollhard breit lächelnd vor: Die Organe von Sebastian (Benjamin Sadler) und Birthe (Annette Frier), den Ehepartnern von Caren und Jan, könnten im Rahmen einer sogenannten „Überkreuzspende“ die Besitzer wechseln. Vorsichtige Euphorie macht sich breit.

Der Vorschlag hat allerdings einen Haken, und das liegt am geltenden Recht: „Wir bewegen uns hier in einer gesetzlichen Grauzone.“ Eine Lebendspende ist in Deutschland nur möglich, wenn sich Spender und Empfänger „in besonderer persönlicher Verbundenheit offenkundig nahestehen“. Oder wie Vollhard zum Mitschreiben erklärt: „. . . wenn man verwandt ist oder der Spender mit dem Empfänger in emotionaler Verbundenheit lebt“.

Freundschaft, auf Herz und Nieren geprüft

Herr Blumberg kann also gerne Frau Blumberg seine Niere schenken und Bir­the Kempe ihrem Ehemann Jan, und auch Verwandte kämen infrage. Aber ansonsten dürfen zur Vermeidung finanzieller Organgeschäfte nur echte Freunde „über Kreuz“ spenden.

Für die Grauzonenverfilmung „Leben über Kreuz“, geschrieben von Dagmar Seume und Annika Tepelmann, ist das der zündende Punkt. Blumbergs und Kempes sind keine Freunde, sollen aber schnell welche werden. Und zwar nachweislich, von Psychologen, Medizinern und Juristen geprüft. Ob die „persönliche Verbundenheit“ für eine Überkreuzspende ausreicht, entscheiden nicht Formulare mit schnellen Unterschriften, sondern die Mitglieder einer Ethikkommission.

„Leben über Kreuz“ ist deshalb wie ein Court-Room-Drama gebaut: als Rahmenhandlung dient eine Kommissionssitzung im Betonschick des „Klinikums Köln“, Rückblenden erzählen von einer Freundschaft, die sich nicht auf Knopfdruck einstellen will.

Und so ernst das eine ist, umso drolliger ist zuweilen das zweite. Ohne Nierenprobleme hätten weder die gut situierten, aus einem erfolgreichen Architekten und einer biomarktaffinen Grafikerin bestehenden Blumenbergs den Kontakt gesucht noch die daseinserschöpften Kempes, die bei der Rentenversicherung und an einer Grundschule beschäftigt sind. Nun arbeiten sie mit verkrampftem Lächeln an ihrer Freundschaft, was unter anderem – die wache Kameraarbeit von Friederike Heß hätte es dazu nicht gebraucht, aber sie weiß es zu nutzen – mit einem krachend scheiternden Segeltörn auf dem Ijsselmeer verbunden ist. „Ich kann euch sowieso nicht leiden mit euren hässlichen Funktionsjacken“, schnauft Sebastian, dessen Lächeln ihm bei vollgekotzten Schiffsplanken vergeht.

Es ist Birthe, die für den Zwischenfall verantwortlich ist, und die Schauspielerin Annette Frier, die eben auch in der letzten Folge der Dramedy-Reihe „Ella Schön“ zu sehen war, ist für solche Einsätze im schwierigen Gelände zwischen Tragik und Komik die optimale Besetzung. Wo immer die säuerlich dreinblickende, den todkranken Gatten liebevoll bevormundende Lehrerin Birthe in „Leben über Kreuz“ auftaucht, nimmt ihre dezente Schrulligkeit dem Film die Schwere – ohne dass man die Produktion deshalb als Tragikomödie bezeichnen möchte.

Auch die anderen Rollen sind klasse besetzt. Den Jugendlichen Ava Montgomery und Philip Noah Schwarz (in „Merz gegen Merz“ der Sohn von Annette Frier alias Anne) steht bei allem dezidiert pubertären Gehabe die Sorge um ihre Eltern so ernst im Gesicht, dass man sie sofort in den Arm nehmen möchte, und Lewis Köhl gibt einen herzerwärmenden „Jugend forscht“-Mini. Sie können nichts dafür, dass die entscheidenden Wendungen dieses freundlichen Plädoyers für einen Pragmatismus, wie er „Überkreuzspenden“ in anderen europäischen Ländern erleichtert, aus der Mottenkiste des Achtziger-Jahre-Familienfernsehens gezogen wurden.

Leben über Kreuz, an diesem Montag um 20.15 Uhr im ZDF oder abrufbar über die Mediathek.