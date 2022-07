Videospielmesse Gamescom : Viele Absagen, schleppender Vorverkauf

Die Gamescom bezeichnet sich gern als „The Heart of Gaming“. Nun bereiten ihr die vielen Absagen namhafter Studios Probleme. Schlägt das Herz der Videospielbranche etwa nicht in Köln?

Nach zwei Jahren im digitalen Format findet die Videospielmesse Gamescom vom 24. bis 28. August wieder als Präsenzveranstaltung in den Kölner Messehallen statt. „Darauf haben alle Gamescom-Fans und Partner seit zwei Jahren gewartet“, sagte Felix Falk, der Geschäftsführer des Branchenverbandes „game“ im Frühjahr voller Vorfreude. Doch die Wirklichkeit sieht offenbar anders aus. Von den 370.000 Besuchern, die zu der letzten Gamescom in Köln 2019 strömten, wird man weit entfernt bleiben. Bis Mitte Juni sind laut Koelnmesse 60.000 Tickets verkauft worden. Aktuelle Zahlen zum Vorverkauf werden nicht preisgegeben. Auf Nachfrage heißt es bei Oliver Frese, Geschäftsführer der Koelnmesse GmbH: „Wir streben in diesem Jahr keinen neuen Besucherrekord an.“ Obwohl es keine Co­rona-Beschränkungen für Messen in Nordrhein-Westfalen mehr gebe, habe man das Ticketkontingent reduziert, sagt Felix Falk. Karten gibt es zudem nur im Vorverkauf, eine Tageskasse wird es nicht geben. Die Preise für Tageskarten wurden obendrein gegenüber 2019 deutlich angehoben. 30,50 Euro kostet der Eintritt am beliebten Samstag. Vor drei Jahren war der Preis um neun Euro niedriger. Begründet wird dies mit den gestiegenen Kosten.

Philipp Johannßen Redakteur vom Dienst bei FAZ.NET. Folgen Ich folge

Die gedämpften Erwartungen der Veranstalter dürften vor allem aus den Absagen namhafter Studios resultieren. So werden unter anderem Electronic Arts, Nintendo, Sony Playstation, Activision Blizzard, Square Enix und Rockstar Games nicht vor Ort sein. „game“-Geschäftsführer Falk erklärt die Absagen mit den langfristigen Auswirkungen der Pandemie auf die Branche. Es gebe weiterhin Reisebeschränkungen, Budgets seien gekürzt worden, und viele Projekte haben sich verzögert. So hätten manche Entwickler und Publisher schlichtweg kein Material, dass sie präsentieren könnten.

Vonseiten der Unternehmen gibt es da­zu keine klaren Aussagen. Bei Nintendo heißt es, die Gamescom sei ein zentraler Bestandteil ihres Veranstaltungskalenders. „In diesem Jahr haben wir uns nach sorgfältiger Abwägung jedoch ge­gen eine Teilnahme in Köln entschieden.“ Sony möchte auf Anfrage keine Gründe für ihre Absage geben. Auch Electronic Arts (EA) hält sich bedeckt. Man wolle bei EA stattdessen auf eigene Livestreams und Events setzen, um ihre Spiele vorzustellen. Activision Blizzard und Rockstar Games antworteten nicht auf schriftliche Anfragen.

Die Gamescom bezeichnete sich in der Vergangenheit gern als „The Heart of Gaming“ und warb damit, die größte Videospielmesse der Welt zu sein. Von den Besucherzahlen her war das richtig, vom Stellenwert jedoch nicht. Premieren gab es in der Vergangenheit vor allem bei der Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles zu sehen, die als wichtigste Messe der Branche gilt.

Das Interesse kommt aus der Politik

Viele Absagen, schleppender Vorverkauf – auch im Netz taucht nun vermehrt die Frage auf: Schlägt das Herz der Videospielbranche etwa nicht in Köln? Fest steht: Die Gamescom wird nach der Pandemie anders aussehen als davor. Mobile Gaming nimmt in diesem Jahr einen viel größeren Platz auf der Messe ein und gilt neben dem Thema „Gesund durch Games“ als aktueller Trend. Zu­dem wird die Indie-Area, der Bereich der un­abhängigen Videospieleprojekte, deutlich wachsen.

Mehr zum Thema 1/

Fest steht auch, dass nicht nur die Gamescom Probleme beim Neustart nach zwei Jahren Corona-Pandemie hat. Bei der E3 wurde für 2022 zunächst die Präsenzmesse, anschließend auch noch das digitale Format abgesagt. Neben den Schwierigkeiten bei der Entwicklung von Spielen spielt auch der weltweite Chip-Mangel eine große Rolle. Darunter leidet insbesondere Sony. Seit der Markteinführung der Playstation 5 im November 2020 ist die Konsole durchweg vergriffen. Der japanische Konzern kann aufgrund fehlender Halbleiter die Nachfrage nicht be­dienen. Derlei Probleme scheint Microsoft nicht zu haben. Seine Spielekonsole Xbox Series X und S gibt es vorrätig im Handel, und auch auf der Gamescom zeigt der US-Konzern als einer der wenigen großen Vertreter der Branche Präsenz. Auch Ubisoft aus Frankreich hat seine Teilnahme bestätigt.

Großes Interesse, die Videospielmesse zu besuchen, gibt es immerhin auch aus der Politik. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wird die Games­com offiziell eröffnen, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) haben sich ebenfalls an­gekündigt.