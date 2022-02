„Horizon Forbidden West“ : Die Waldeinsamkeit von Las Vegas

Der Weltuntergang kam im Jahr 2066, und er lief ab, wie es schon in den „Terminator“-Filmen vorgezeichnet war: Durchgedrehte Maschinen töteten fast alles, was lebt. Auch 1000 Jahre nach der Apokalypse leben die wenigen Überlebenden noch in Stämmen auf Steinzeitniveau in den Trümmern der Zivilisation. So war schon die Story des Videospiels „Horizon Zero Dawn“, das 2017 erschien. Nun kommt der zweite Teil „Forbidden West“, und wieder muss man eine Kriegerin des 31. Jahrhunderts spielen.

Das erste „Horizon Zero Dawn“ war eine Überraschung: Sony wagte den seltenen Versuch, eine ganz neue Spielidee zu etablieren. Und in den Mittelpunkt stellten die Entwickler Aloy. Keinen Muskel-Rambo, sondern endlich eine Frau. Ihre Wangen sind leicht gerötet, als sei sie etwas aufgeregt, ihre rotbraunen Haare sind aufwendig geflochten und fallen fast bis auf Gürtelhöhe.

Aber sexy wirkt sie nicht, selbst wenn sie bauchfrei trägt. (Man kann ihre Rüstungen nach Belieben wechseln.) Aloy ist in allem das Gegenteil von Lara Croft, jener ersten berühmten 3-D-Frau aus einem Game. Croft wurde 1994 in England erfunden, hatte bizarre Riesenbrüste und eine Wespentaille, trug Hotpants und zwei Waffen.

Ein berühmter Artikel des britischen Games-Magazins „Edge“ fragte, ob das nicht total sexistisch sei – er fragte aber erst nach 15 Jahren und neun Fortsetzungen und Nebenprodukten des Spiels. Heute wäre man schneller sensibel, heute ist Aloy die Figur des Tages. Sie hat sogar eher Scheu vor Bindungen, mehrmals wird sie virtuelle Gefährten wegschicken, die mit ihr reisen wollen.

Die Story ist unwichtig

So schickt das zurzeit schönste Game also eine einsame Kämpferin in die postapokalyptische Welt. An verfallenen Häusern oder Autowracks vorbei, einmal gibt es einen spektakulären Blick auf die Skyline von San Francisco, in den von Wind und Wetter entkernten Wolkenkratzern wachsen Bäume. Die Welt nach ihrem Ende: Im Film wäre ein solches Setting langweilig, von „I am Legend“ bis „Planet der Affen“ hinlänglich bekannt.

Aber dort kann man auch nicht herumlaufen und sich jedes Detail genau ansehen. Und das tut man hier sehr gerne. Allein schon der Startbildschirm ist pittoresk: Rot verfärbte Gräser im Vordergrund, ein leichter Wind lässt Pollen aufsteigen, im Hintergrund brechen sich Wellen unscharf an einem Strand, der wundervoll karibisch aussieht, wie im Süden von Mexiko, nur viel schöner als das echte Leben. Alles leuchtet in noch kräftigeren Farben.

Die Zypressen, die wuchernden Monstera, die wilden Schafe, die überall herumstreunen, darin liegt die Magie dieses Spiels. Natürlich sind da auch tödliche, tierähnliche Roboter, gegen die es zu kämpfen gilt. Und es gibt die Reste der Menschheit, in Stämmen organisiert, atavistisch, dörflich. Aber die Story – Aloy versucht im Verlauf des Spiels, verschiedene Künstliche Intelligenzen aus den Ruinen zu bergen, die ihr helfen sollen, einen seltsamen Befall der Pflanzen zu stoppen – ist so hanebüchen wie unwichtig.

Quälend lange Dialoge

Auch die quälend langen Dialoge mit Figuren, die man überall trifft, nerven nur. Letztlich reicht es, einfach immer zur nächsten Markierung auf der Landkarte zu reisen, dort alles zu besiegen und weiterzumachen. Oder möchte irgendjemand diese Trash-Geschichte ernst nehmen? Ein Klon der Hauptfigur kommt mit einer Gruppe unbesiegbarer Übermenschen aus dem All. Eine seltsame Religion verehrt die letzten Tonbänder der alten Welt als Verheißungen. Eine Hyper-KI erscheint als dunkelhäutige Frau im goldenen Kleid und erklärt, was zu tun ist.

Auf diesem Quatsch gedeiht allenfalls Humor: Einmal stellt sich heraus, dass eine Außerirdische schon 1000 Jahre lebt, eigentlich von der Erde kommt und die Gemälde der niederländischen Renaissance verehrt. Sie füttert ihre Klone, die von Maschinen erzogen werden, heimlich mit Kunstwissen, ihre Herrscher dürfen das nicht bemerken.

Dieses Spiel steht auf den Trümmern der alten Kultur, das wird immer wieder als heimliche Nebenbotschaft klar. Oft findet man Relikte der alten Welt – Lyrik oder kleine Filme, etwa in kaputten Museen. Einmal steht Aloy in der Wüste in den Überresten von Las Vegas, der nachgebaute Eiffelturm ist noch da, und man erkennt in den Ruinen das Treasure Island mit seinen drei Flügeln, das MGM Grand, das Luxor, all die Hotels und Casinos am Strip.

Aber Menschen gibt es keine mehr, nur noch blaue Schmetterlinge. Schöner als auf diesen Trümmern könnte man kaum zeigen, wie sehr Videospiele inzwischen glauben, die neue dialektische Zusammenfassung aller früheren Unterhaltungskultur zu sein, auf ihren Schultern zu stehen, alles zu überschreiben.

Praktisch alle aktuellen Themen sind verhandelt

Zudem nimmt „Forbidden West“ sich die Freiheit, praktisch alle aktuellen Themen zu verhandeln. Umweltzerstörung ist drin (der „rote Tod“ bedroht Pflanzen in der ganzen Welt), die Angst vor KI sowieso, aber auch Superreiche wie Jeff Bezos, die nichts Besseres zu tun haben, als ins All abzuheben, werden mit parodiert – einer von ihnen ist für die Apokalypse des Jahres 2066 verantwortlich. Und: Diesmal spielt man nicht allein, sondern bekommt oft einen Begleiter an die Seite gestellt, schließt lose Freundschaften im Spiel. Der Zeitgeist ruft nach einem neuen Miteinander.

Aber das, was alles zusammenhält, bleibt die Natur. Immer wieder ist man mit sich und dem Wald allein. Aloy atmet dann, flüstert sich selbst manchmal einen Satz zu. Es dämmert, Vögel ziehen vorüber, ein Eichhörnchen raschelt im Gebüsch, und man würde sich nicht wundern, wenn irgendwo die Zeilen aus Ludwig Tiecks Novelle „Der blonde Eckbert“ ertönen würden: „Waldeinsamkeit / Wie liegst du weit! / O Dir gereut / Einst mit der Zeit. Ach einzge Freud / Waldeinsamkeit!“ Sie gelten als Beginn der Romantik, wo das Böse und der Wahnsinn auch schon hinter der nächsten grünen Ecke lauerten. „Horizon Zero Dawn Forbidden West“ ist vielleicht das erste wirklich romantische Videospiel.