Das Videospiel „Sifu“ : Er altert schlagartig

Als wir Fajar, dem „Botaniker“, im Alter von dreißig Jahren zum ersten Mal begegneten, hatten wir nicht den Hauch eines Zweifels: Den pusten wir um. Doch dann ging es ruckzuck, Schlag auf Schlag. Wir kamen, kassierten und starben – kehrten jedoch murmeltiermäßig jedes Mal wieder zu ihm zurück, allerdings immer ein Stück gealtert. Nun sind Haare und Bart grau. Können wir Fajar mit siebzig noch bezwingen? Fajar selbst, ein Gangster, der einst zu den Mördern unseres Vaters gehörte, scheint jedenfalls kaum gealtert zu sein. Er bewegt sich zwischen den Pflanzen seines Gewächshauses wie ein junger Grashüpfer. Er schwingt die Machete und drischt auf uns ein, wir schnappen uns Bambusrohre und schlagen zurück. Ein Kampf auf den Spuren von Bruce Lee, Jackie Chan und Jet Li.

Der Ausgang ist eine Lektion in Demut: Wir erbringen zwar den Beweis, mit siebzig noch siegen zu können (Meisterschaft kennt kein Alter, oder?), doch der Triumph hilft uns nicht weiter. Mit der Energie eines Siebzigjährigen kommen wir beim nächsten Ziel auf der Racheliste, dem Klubbesitzer Sean, allenfalls noch am Türsteher vorbei. Also zurück – denn das ist das Feine an „Sifu“, einem nicht gerade storylastigen, aber formschönen Kung-Fu-Abenteuer des Studios Sloclap aus Frankreich: Es erweitert das Martialisch-Körperliche durch die implementierte Altersmechanik um die Idee der lebenslangen Arbeit an den eigenen Fertigkeiten, der Vervollkommnung des eigenen Tuns – „Kung Fu“ bedeutet sinngemäß „eine mit harter Arbeit erzielte Kunstfertigkeit“.

Knapp über siebzig ist Schluss

Als die Handlung nach einem stimmigen Prolog beginnt, sind wir zwanzig – und wahlweise eine Frau oder ein Mann. Wir bewohnen ein Häuschen mit Blick auf die Skyline einer chinesischen Großstadt, haben die Bilder von Männern und Frauen eines Drogenclans auf einer Pinnwand angeordnet, an der Wand hängt ein Bild unseres Vaters, dem Meister („Sifu“), den die Bande auf dem Gewissen hat.

So weit, so erwartbar. Bis wir die Anzeige im Winkel des Bildschirms entdecken: „Alter: 20. Tode: null.“ Den Spielern steht also nicht nur eine begrenzte Anzahl von „Leben“ zur Bewältigung der Rache zur Verfügung – sie müssen vielmehr damit zurechtkommen, nach jedem Tod und jeder Wiederauferstehung etwas älter zu sein. Knapp über siebzig ist Schluss.

Die Ansprüche an die eigenen Fähigkeiten werden durch das Altern höher geschraubt. Wie im echten Leben stellen wir fest, dass unser Tun in einem Lebensabschnitt auf Kosten des anderen geht – nur dass wir hier die Chance zu Wiederholung bekommen. Wir dürfen an uns arbeiten und stellen irgendwann fest, dass Perfektion neben der technischen auch eine moralische Frage sein kann. Wer die am Boden liegenden Hauptgegner nicht ins Jenseits befördert, wird ein anderes Finale von „Sifu“ erleben als jemand, der seine Rachlust an herben Kanten wie dem „Botaniker“ auslässt.

Dieser Kniff veredelt das Spiel, aber auch die Kämpfe, für die Sloclap auf das Know-how des französischen Bak-Mei-Meisters Benjamin Colussi zurückgreifen durfte, sind ansehnlich. Sie fließen so geschmeidig dahin. Auch das Level-Design ist eine Klasse für sich: Wir prügeln uns durch Hinterhöfe und Fabrikhallen zum „Botaniker“ durch, besuchen eine Tanzbude, ein Museum für moderne Kunst und zum Schluss eine „Kultstätte“.

Mehr zum Thema 1/

Der Wille, hier etwas mit ästhetischem Mehrwert zu schaffen, ist allgegenwärtig, vieles wirkt wie gemalt, irgendwo zwischen Martial-Arts-Comic und Anime. Das Team um die Art-Direktoren Paul-Emile Boucher und Servane Altermatt hat das Drumherum einiger Szenen außerdem stark reduziert – der Kampf im Museum zum Beispiel, ein lichtes Architekturwunderwerk mit viel Platz zwischen den Ausstellungsstücken, wird bei ihnen plötzlich zum Kräftemessen schwarzer Scherenschnittschatten auf rotem Grund, das anschließende Stelldichein mit der Chefin Kuroki findet auf einer Art Opernkulisse statt, die zunächst verschneit ist und schließlich – man stelle sich eine schwarze Bühne mit einer haushohen Videoleinwand im Hintergrund vor – von einem grauen Wellenmeer umgeben wird.

So bereitet „Sifu“ selbst Spielern Spaß, die mit Haudrauf-Games eher wenig anfangen können. Die Frage ist nur, wie unsere Daumen die Stunden am Controller heil überstehen. Mit dreißig hätten wir das Finger-Kung-Fu mit den vielen Tastenfolgen, die unsere Schläge verfeinern, noch locker geschafft. Aber jetzt? Vielleicht hilft nebenher eine Kanne Oolong-Tee, kunstfertig gebraut im „Gong Fu“-Stil.

Sifu ist für Playstation 4/5 und den Windows-PC erhältlich und kostet etwa 40 Euro.