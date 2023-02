Frey wollte weg aus New York. Sie landet in „Athia“. Bild: Cinematic

Das erste Blockbuster-Videospiel des Jahres „Forspoken“ startet nicht mit einem großen Knall, sondern einer nüchternen Alltagsszene vor Gericht. Frey Holland hat schon wieder Ärger mit dem Gesetz. Diesmal kommt sie noch mit Sozialhilfestunden davon. Mach endlich etwas aus deinem Leben, schärft ihr die Richterin ein.

Patrick Schlereth Redakteur vom Dienst bei FAZ.NET. Folgen Ich folge



Für eine Vollwaise aus New York, die sich als Kleinkriminelle durchs Leben schlägt, ist das leichter gesagt als getan. Auf Freys Heimweg lauern ihr Gangmitglieder auf, sie vermissen das gestohlene Auto. Frey schüttelt sie ab und flüchtet in ihre heruntergekommene Wohnung, wo ihr Kater auf Futter wartet. Bei Tagesanbruch will sie abhauen aus New York, kurz vor ihrem 21. Geburtstag. Im Schlafzimmer steht eine Reisetasche voller Geld.

Ein glühender Armreif entführt in die Parallelwelt

Frey wird New York verlassen, aber anders, als sie sich das vorstellt. Sie wird einen glühenden Armreif finden, der sie in eine Parallelwelt entführt: Athia steht vor dem Untergang, die Überlebenden fürchten die vier bösen Herrscherinnen Athias und den „Bruch“, der alle Lebewesen dem Wahnsinn verfallen lässt – nur Frey scheint dagegen immun zu sein. Der Armreif verleiht ihr nicht nur magische Kräfte, sondern plappert auch unentwegt.

Nun könnte Athia eine anmutige Märchenwelt sein, wie man sie aus den „Chroniken von Narnia“ oder der „Unendlichen Geschichte“ kennt, wäre da nicht Freys loses Mundwerk. Lässt sich der Armreif in hitzigen Gefechten zu einem seiner neunmalklugen Ratschläge hinreißen, kontert Frey mit „Fick Dich“ oder „Halt die Fresse“. Überhaupt eckt die New Yorkerin gerne an und hat eigentlich keine Lust, eine Phantasiewelt vor dem Untergang zu retten, die nicht ihre eigene ist. So nervig der Alltag auch war als Kleinkriminelle in New York, Athia ist ihr dann doch ein wenig zu „fucked up“.

Im Verdacht, ein böser Dämon zu sein

Gegen eine ähnliche Unlust wie Frey müssen auch die Käufer von „Forspoken“ in den ersten Stunden ankämpfen. Bevor es mit der Erkundung der Welt richtig losgeht, stehen Dialoge und Filmsequenzen auf dem Programm. Bei der Ankunft im mittelalterlichen Cipal, der einzigen verbliebenen Stadt in Athia, fällt Frey schon mit Jeans und Turnschuhen negativ auf, aber ihre magischen Fähigkeiten sind dann zu viel des Guten. Sie steht im Verdacht, ein böser Dämon zu sein, und wird ins Turmverlies gesperrt. Für ein modernes Videospiel auf der Playstation 5 wirken diese Szenen erstaunlich schwerfällig, vor allem weil nach abgeschlossenen Dialogen eine gefühlte Ewigkeit vergeht, bis Frey auf Controllereingaben reagiert.

Wenn die Heldin endlich losziehen darf in die freie Welt, ist man fast überrascht, wie viel Spaß „Forspoken“ machen kann – umso mehr, wenn man das nervige Geplapper des Armreifs im Hauptmenü auf ein Minimum reduziert. Wem seinerzeit das Tempo der „Infamous“-Reihe zugesagt hat, der wird an „Forspoken“ Freude haben: Dank ihrer magischen Fähigkeiten flitzt Frey mit einem Affenzahn über Stock und Stein, überwindet Hindernisse wie eine Parkour-Akrobatin und rennt an Felsschluchten entlang, ohne sich bei Stürzen ernsthaft zu verletzen. Die rasanten Kämpfe gegen die vielseitigen Gegnerhorden spielen sich flüssig und funktionieren umso besser, je mehr Zauber Frey im Verlauf der Spielzeit erlernt.

Abgesehen von feindselig gesinnten Kreaturen ist die offene Spielwelt in „Forspoken“ leider ziemlich trist. Square Enix bleibt sich damit gewissermaßen treu, hatte „Final Fantasy XV“ doch ähnliche Probleme. Im Rahmen der Handlung von „Forspoken“ ergibt die Leere Sinn, will sich doch kein Mensch dem gefährlichen „Bruch“ aussetzen, der in der Einöde wütet. Zur Immersion trägt es allerdings nicht unbedingt bei, wenn in den zahlreichen Ruinen keine Überlebenden mit individuellen Geschichten zu entdecken sind, sondern nur die nächste Halskette.

Um ihre Fähigkeiten zu verbessern, kann sich Frey nicht nur neue Umhänge und Schmuck zulegen, sondern auch die Fingernägel in bestimmten Mustern lackieren, was die Idee der starken Heldin ein wenig ad absurdum führt. Überhaupt lassen die Entwickler kaum ein Klischee aus, obwohl sie mit der schwarzen Prot­agonistin ein „diverses Publikum“ ansprechen wollten. Die Vorgeschichte von Frey, der kleinkriminellen Waisen mit vulgärem Straßenslang, scheint aber alles zu sein, was den Schreibern zum Thema eingefallen ist. Freys Hautfarbe spielt überhaupt keine Rolle für die Handlung.

Mehr zum Thema 1/

Nach etwa 15 Spielstunden ist man durch mit der Hauptgeschichte von „Forspoken“, die am Ende noch ein paar nette Überraschungen bereithält. Für den perfekten Spielspaß hält man sich besser an den gradlinigen Pfad zur Weltenrettung. Auch wenn „Forspoken“ mit seinen vielen Symbolen auf der Karte wie ein Open-World-Spiel anmutet, verdienen die etlichen Nebenaktivitäten kaum besondere Aufmerksamkeit. Die mächtigen Mutanten zermalmen unsere Protagonistin erbarmungslos, wenn sie nicht zufällig schon den richtigen Zauber erlernt hat, gegen den das Monster allergisch ist. Die sogenannten Labyrinthe sind weniger Irrgärten als zufällig verteilte Kampfarenen – kennt man eine, kennt man alle. Ein paar Kinder aus der Stadt zeigen sich begeistert von Freys Smartphone-Kamera und freuen sich über Schnappschüsse von ihren Erkundungsreisen. Das ist zwar spielerisch anspruchslos, aber immerhin ein netter Anachronismus.

Forspoken gibt es für den PC (Microsoft Windows) und die PlayStation 5 ab 39.99 Euro.