Videospiel „Deathloop“ : Unendlicher Spaß

In der Folterkammer des Fun: Spielfigur Colt kämpft in „Deathloop“ gegen die ewige Wiederkehr. Bild: Bethesda

Wenn die Action kommt, trommelt ein akustischer Funk-Beat, und es dröhnt die Hammond-Orgel, dieses saftige Instrument der Siebziger. Man muss nur den „Viertelpfünder“ ziehen, eine lächerlich große Pistole, in lila Lettern mit „Blam!“ und „Pow!“ beschriftet. Dann wird klar, das Videospiel „Deathloop“ ist ein überdrehter, etwas zu bunter Blaxploitation-Film. Die Hauptfigur Colt sieht mit ihrer braunen Lederjacke und dem engen Pulli sowieso verdächtig aus wie Shaft, der Detektiv aus dem Filmklassiker von 1971.

Die Welt der Videospiele ist eigentlich auf eine ganz andere Ästhetik eingeschworen. Science-Fiction, Fantasy und Hip-Hop-Gangster, das alles ist wohlerprobt. Und nun ein Videospiel, das aussieht wie der Tarantino-Film „Jackie Brown“? Da ist also doch noch Bewegung in der Welt der Games, die sonst wirkt, als produziere sie immer nur mehr vom Altbekannten.

Ungewöhnlich an „Deathloop“ ist nicht nur das Setting. Es beginnt auch so verstörend wie ein Murakami-Roman. Am Anfang des Spiels wacht der Protagonist Colt an einem einsamen Strand auf, umgeben von Treibgut, und leidet an Amnesie. Man muss beim Spielen ergründen, worum es geht. Der Ort der Handlung ist eine Insel mit einer technisch hochgerüsteten Forschungseinrichtung, einer kleinen Stadt mit engen viktorianischen Gassen und den Überresten einiger Vergnügungsparks und Partysäle. Die Einwohner sind alle mit Karnevalsmasken bekleidet, überall stehen Drinks herum, Feuerwerksraketen und Skateboards liegen am Boden. Und die Partymeute schießt bei Blickkontakt sofort. Stirbt man, wacht die Spielfigur immer wieder morgens an dem einsamen Strand auf, und der Tag beginnt von vorn.

In der Zeit-Gefangenschaft

Gefangen in einer Zeitschleife also, da denkt man an „Täglich grüßt das Murmeltier“ mit Bill Murray. In „Deathloop“ sind es zwei Menschen, die denselben Tag immer wieder erleben, Colt und Juliana, die Spielfigur und ihre gefährlichste Gegnerin. Offenbar war Juliana einst Colts Freundin, nun ist sie nur noch mordlustige Kontrahentin (Afro-Frisur, zwei MPs, weiße Sneaker). Juliana meldet sich immer mal per Funk zu einem saloppen, sarkastischen Plausch, und sie erscheint immer wieder schwer bewaffnet, um Colt umzubringen.

Abgesehen von diesem verwirrenden Anfang erfährt man nach und nach aus Notizen, die Colt sich selbst offenbar hinterlassen hat: Auf der Insel herrscht eine Anomalie, die diesen einen Tag in Endlosschleife ablaufen lässt. Eine Bande von Vergnügungssüchtigen nutzt das aus und lebt im permanenten Spaß, morgens Autoscooter, tagsüber Party, abends Feuerwerk und wieder Party. Irgendwann wollte einer dieser Entertainment-Hölle entkommen, den Loop brechen, und das sind wir, das ist die Spielfigur, Colt, ein Abtrünniger. Deswegen jagen ihn alle. Sie halten es für ihren ersten Tag – nur er weiß, dass der Kampf nie endet. Acht der partywütigen „Eternalisten“ sind besonders stark, sogenannte Visionäre, sie beherrschen die Insel als dunkle Fürsten der Fun-Gesellschaft. Diese acht muss man alle an einem Tag besiegen, dann endet die Zeit-Gefangenschaft.

Wer das Spiel spielt, muss nun lange kombinieren, wie man sich am besten verhält. Ein Tag läuft schnell ab, und es ist fast unmöglich, alle acht Erzfeinde zu erwischen. Mit Frank, dem abgehalfterten Rockstar, der zwischen Gitarren und Statuen von sich selbst auf einem riesigen Design-Anwesen lebt, kann man sich zwar eine Schießerei in dessen Tonstudio liefern und gewinnen. Das dauert aber so lange, dass man die anderen sieben nicht mehr vor Sonnenuntergang findet. Und Sonnenuntergang heißt immer: wieder neu am Strand aufwachen und von vorn anfangen. Also lieber warten, bis Frank zum Maskenball von Aleksis geht, der immer eine Wolfsmaske trägt und seine Opfer mit Superkräften durch die Luft schleudert? Andererseits will der auch seinen Schwarm, die hübsche und brutale Wissenschaftlerin Wenjie, dabeihaben – wird das zu viel, oder sind wir stark genug für den Kampf gegen drei? Solche Fragen muss man hier immer wieder abwägen, Briefe abfangen, geheime Unterlagen lesen, Safes knacken, bis man irgendwann das Geheimnis der Insel lüften kann.

Mehr Frauen als üblich

„Vor zehn Jahren hätte man mir kein so großes Spiel gegeben“, sagt der Pariser Gamedesigner Dinga Bakaba, der das Spiel mit seinem Team in Lyon drei Jahre lang entwickelte. Und er meint damit: ihm als Sohn eines Westafrikaners und einer Algerierin. „Mein Berufsweg war sehr schwierig, erst heute gehören endlich alle dazu in der Spieleindustrie. Und das werden wir ab jetzt auch an den Spielen sehen.“ Vielleicht ist ein so ungewöhnliches Spiel also auch das Resultat einer neuen Personalpolitik. Mehr Frauen als üblich sollen auch noch im Team gewesen sein. Andererseits: Bakaba hat schon die Steampunk-Spielreihe „Dishonored“ mitverantwortet. Ganz unbekannt ist der Mann aus Paris nicht – jetzt darf man ihn wohl einen Superstar der Spieleszene nennen.

Mehr zum Thema 1/

Dabei kann man „Deathloop“ nur gewinnen, wenn man spielt wie in den Achtzigern, sich Zettel neben die Playstation legt, ausführliche Notizen macht, immer wieder neue Wege probiert. Das Game mag formal ein Ego­shooter sein, es wirkt aber nicht brutal, sondern eher wie Schach. Wer man ist, woher man kommt und wohin man geht, das wird man erst sehr spät im Spiel kapieren – vielleicht erst im letzten Moment. Das soll ja mit dem Leben allgemein auch so sein.

Deathloop (Arkane Studios / Bethesda, bisher nur für PS5).