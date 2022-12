„Call of Duty“ : Der Krieg verkauft sich gut

Wer von einem Leben als Spezialagent träumt, war bei der „Call of Duty“-Reihe schon immer gut aufgehoben. Auch die neueste Version „Modern Warfare II“ steckt voller Missionen, die an einen James-Bond-Film erinnern. Als Spieler schlüpft man abwechselnd in die Rolle verschiedener Elitesoldaten und steuert sie durch die circa siebenstündige Kampagne. Dabei wird man in wilde Schießereien mit scheinbar endloser Munition verstrickt, muss in Verfolgungsjagden Panzer ausmanövrieren, in Amsterdam durch Kanäle tauchen oder kopfüber am Seil aus einem Hubschrauber hängen.

Die actionreiche Dramaturgie kommt gut an. Seit der Veröffentlichung Ende Oktober sprengt „Modern Warfare II“, der mittlerweile 19. Hauptteil der „Call of Duty“-Reihe, alle bisherigen Rekorde. Mehr als zehn Millionen verkaufte Exemplare, bis zu drei Millionen gleichzeitige Spieler und bisher mehr als eine Milliarde gespielter Matches machten „Modern Warfare II“ schnell zum erfolgreichsten Teil der Reihe.