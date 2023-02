Die russische Videospielproduktion ist international eher unbedeutend, und doch hat sie Geschichte geschrieben: Knapp vierzig Jahre ist es her, dass der Programmierer Alexei Paschitnow ein Spiel erfand, das den Ostblock im Sturm eroberte, bevor es auch im Westen die Menschen in seinen Bann schlug und sie bis in ihre Träume verfolgte. Und um das es fast einen globalen Handelskrieg gegeben hätte: Wenn nicht damals die Zeichen auf politische Entspannung und Öffnung gestanden hätten – wer weiß, ob man heute nicht ganz anders über „Tetris“ sprechen würde.

Wenn nun „Atomic Heart“ auf den Markt kommt, ein neues, ungewöhnlich ambitioniertes Spiel eines russischen Studios, überrascht es angesichts der globalen Spannungen nicht, dass es schon vor dem Start reichlich Kontroversen gab. Sogar in der eskapistischen Spieleszene, die Konflikte der analogen Welt gerne demonstrativ ignoriert, wird verhältnismäßig heftig über das Spiel und dessen Produzent Mundfish diskutiert: über die Loyalität der Entwicklerfirma zum russischen Regime, ihre Verbindungen zu Gazprom und ihr Verhalten gegenüber Journalisten.

Das Kollektiv 2.0 außer Kontrolle

Das liegt auch an der Rahmenhandlung, die im Kontext der gegenwärtigen Lage wie eine Provokation wirkt. Sie spielt in einer alternativen Zeitlinie nach dem Sieg der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg schon 1948 das Internet entwickelt hat. Die Arbeiterrevolution hatte Erfolg, Arbeit und Sicherheit wurden an eine hoch entwickelte Armee von Robotern delegiert. Darüber hinaus haben sowjetische Forscher einen Wunderstoff entdeckt, der die technischen Errungenschaften ermöglicht. Doch als 1955 das Kollektiv 2.0 eingeführt werden soll, eine Art verbessertes, im Kopf implantiertes Internet, laufen die Roboterarmeen plötzlich Amok. Nun liegt es am Spieler, den Grund für den Aufstand der Maschinen zu finden und die schöne neue Retrofuturismus-Welt zu retten.

„Atomic Heart“ wurde erstmals Mitte 2017 mit einem beeindruckenden Trailer angekündigt. Die Gaming-Community war sofort skeptisch, denn die Bilder sahen zu gut aus, um wahr zu sein, erst recht, als es sich bei Mundfish um ein völlig unbekanntes Studio handelte. Die Käufer kennen inzwischen die Tricks der Entwickler und wissen, wie man sie täuschen will. Trailer werden stark nachbearbeitet oder absichtlich verfälscht, und versprochene Inhalte fehlen bei der Veröffentlichung. Die Skepsis ging bei „Atomic Heart“ sogar so weit, dass viele Fans die Existenz des Spiels anzweifelten. Nach mehreren Verschiebungen kam das Spiel nun am 21. Februar offiziell auf den Markt – ausgerechnet an dem Datum, an dem Russland die besetzten ukrainischen Gebiete Luhansk und Donezk im letzten Jahr zu sogenannten Volksrepubliken erklärte.

Roboteraufmärschen neben Marx- und Lenin-Statuen

Immerhin kann man nun sicher sagen, dass das Spiel existiert. Sogar in einer dekadenten Pracht, die viele nicht für möglich gehalten haben. Doch der Glanz hält nicht lange. In der Rolle des Agenten P-3 marschiert man anfangs noch durch eine friedliche sowjetische Gesellschaft, die utopischen Science-Fiction-Metropolen ähnelt. Die mächtigen Bauten entstammen dem sozialistischen Klassizismus, und die Roboter schwenken bei ihren Aufmärschen neben Marx- und Lenin-Statuen rote Fahnen. Permanent wird den Spielern suggeriert, dass sie sich in der Welt bewegten, die die Sowjetunion immer sein wollte und nie geworden ist.

Das reichte aus, um in den sozialen Medien für kritische Stimmen zu sorgen. Lange bevor das Spiel veröffentlicht wurde, beschwerte sich der ukrainische Entwickler Sergey Mohov auf Twitter darüber, dass „Atomic Heart“ die Sowjetunion ungeniert glorifiziere. Wenn man sich nun durch den grafisch eindrucksvollen Sowjetkosmos bewegt, wird dieser Eindruck bestätigt. Die Arbeiterklasse und der Sozialismus haben gesiegt, die Utopie ist Realität geworden. Die Ideologie der UdSSR ist in diesem Universum doch die richtige.

Verbindungen zu Gazprom

Das Spiel wird jedoch nicht nur für seine Verklärung der Sowjetunion kritisiert. Auf der eigenen Website präsentiert sich Mundfish als weltoffenes Studio und behauptet, es sei 2017 auf Zypern gegründet worden. Doch die Mittelmeerinsel wurde der Seite erst Ende 2022 als Standort hinzugefügt. Dass es auch ein großes Studio in Moskau gibt, wird unterschlagen. Ähnlich mysteriös sind die Investoren, die das Spiel finanzieren. Zwar präsentiert sich die Firma GEM Capital auf den ersten Blick als internationale Investmentfirma, doch steht dahinter Anatoliy Paliy, ehemals hochrangiger Funktionär bei Gazprom. Darüber hinaus hat Paliy Verbindungen zur mit Sanktionen belegten staatlichen Bank VTB.