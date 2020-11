Corona-Video entsetzt Italien : Der Tote von Neapel

Italien ist entsetzt über ein Video aus der Cardarelli-Klinik in Neapel. In der Notaufnahme herrscht Chaos, ein alter Herr stirbt auf der Toilette. Die einen finden das Video schlimm, die anderen die Zustände, die es bezeugt.

Die „Bilder von Bergamo“ vom März sind für viele europäische Staaten in der Corona-Pandemie zum Emblem dafür geworden, was es zu vermeiden gilt. Mit Armeelastwagen waren seinerzeit Dutzende Särge von Covid-19-Opfern vom „Cimitero Monumentale“ der norditalienischen Stadt in benachbarte Provinzen geschafft worden, weil das Krematorium des Friedhofs hoffnungslos überlastet war. Mit einem nationalen Lockdown, der bis Ende Mai dauerte, gelang es der Regierung in Rom, die erste Welle der Corona-Infektionen in den Griff zu bekommen. Auch in Italien selbst entfalteten die „Bilder von Bergamo“ einen nachhaltigen Schock. Sie wurden zum wirkmächtigen Legitimationsinstrument für die umfassenden Einschränkungen der persönlichen Freiheit und der Wirtschaftstätigkeit durch die Regierung.

Inzwischen wird Italien von der zweiten Corona-Welle überrollt. Auf gespenstische Weise wiederholen sich Szenen der ersten: Chaos in den Notaufnahmen der Kliniken, vor denen Ambulanzen und Privatwagen mit tatsächlich oder mutmaßlich Sars-CoV-2- Infizierten stundenlang in der Warteschlange stehen; Intensivstationen, die für schwere Covid-19-Fälle freigeräumt werden müssen; Altenheime, die zu Todesfallen werden.

Was im Frühjahr noch verhindert werden konnte, tritt jetzt ein: Die Pandemie erfasst auch den wirtschaftlich abgehängten Süden des Landes. Dort hat das Gesundheitswesen Zweite-Welt-Standard und ist mit dem der reichen Regionen des Nordens nicht zu vergleichen. Möglicherweise wird das „Video von Neapel“ in der zweiten Welle zum Pendant der „Bilder von Bergamo“ in der ersten. Dabei handelt es sich um eine Aufnahme vom Mittwoch aus dem Warteraum der Notfallaufnahme der Cardarelli-Klinik in Neapel. Das etwa eine halbe Minute lange Video, mit dem Smartphone aufgenommen von einem Patienten und wenig später auf dessen Facebook-Seite veröffentlicht, beginnt mit Bildern von der Toilette, deren Tür weit offensteht. Dort liegt ein Mann leblos am Boden.

Inzwischen weiß man, dass es sich um den 84 Jahre alten Giuseppe C. handelt. Auf dem wackeligen Video folgt ein Schwenk zum überfüllten Wartesaal, man sieht Kranke dicht an dicht auf Betten und Behelfsliegen. Einige werden mit Sauerstoff versorgt. Es herrscht Chaos. Der Mitpatient Rosario L. begründete die Veröffentlichung seines Handyvideos, von welchem verpixelte Standbilder und Ausschnitte von Fernsehsendern, Zeitungen und Nachrichtenportalen veröffentlicht wurden, wie folgt: Man müsse zeigen, dass Covid-19-Patienten in der Notaufnahme der Cardarelli-Klinik „wie Pestkranke behandelt“ würden, dass alte Leute dort „einsam und verlassen“ auf Behelfsbetten lägen.

Inzwischen ist über das „Video von Neapel“ eine heftige Debatte entbrannt. Die einen prangern die eklatante Verletzung der Privatsphäre eines Verstorbenen an. Die anderen sehen den Verstoß durch das Recht der Öffentlichkeit auf Information legitimiert. Der italienische Außenminister Luigi Di Maio, der selbst aus der Gegend von Neapel stammt, bezeichnete die Bilder als „schockierend“ und beklagte, dass „in Neapel und in vielen Teilen Kampaniens die Situation außer Kontrolle“ sei. Vincenzo De Luca, Regionalpräsident von Kampanien, hat den Generaldirektor der Klinik aufgefordert, Anzeige gegen Rosario L. wegen „dieses abscheulichen Videos“ zu erstatten. Das Video sei nur ein weiteres Element einer „schandhaften Verleumdungskampagne gegen die Cardarelli-Klinik und gegen das Gesundheitswesen von Kampanien“.

Die Angehörigen des Verstorbenen nahmen weniger Anstoß an der Veröffentlichung des Videos als an den Zuständen in der Klinik und an den Umständen des Todes. Sie sei von der Klinik telefonisch vom Ableben ihres Vaters „in seinem Krankenbett“ unterrichtet worden, sagte Tochter Patrizia C. einem Fernsehsender: „Sie haben uns angelogen.“

Unterdessen hat der Virologe Matteo Bassetti, Leiter der Abteilung für Infektionskrankheiten der Klinik „San Martino“ von Genua, auf unerwünschte Nebeneffekte der vom wissenschaftlichen Beirat der Regierung in Rom fortwährend verbreiteten alarmistischen Warnungen vor der Gefährlichkeit des Corona-Virus hingewiesen. Zwar ließen sich die Menschen davon überzeugen, die Kontaktsperre zu befolgen. Stellten sie aber daheim bei sich vermeintliche Covid-19-Symptome fest, gerieten sie in Panik und stürmten in die Notaufnahme. „Es ist die Panik, die das Gesundheitswesen explodieren lässt“, sagt Bassetti. Gäbe es „geeignete Richtlinien und ein dichtes Netz von Hausärzten“, könne man bis zu einem Fünftel der stationär aufgenommenen Covid-19-Patienten zu Hause behandeln.