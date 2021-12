Gericht gegen Herausgabe : Hat Angela Merkel ihre SMS-Nachrichten gelöscht?

Was passiert mit den Kurznachrichten der Kanzlerin a. D. Angela Merkel? Was wird gesichert? Was kann weg? Das Verwaltungsgericht Berlin hat in der vergangenen Woche entschieden, einem Eilantrag des Info-Portals „Frag den Staat“ (betrieben vom Verein Open Knowledge Foundation Deutschland), nicht stattzugeben (VG 2 L 302/21). Arne Semsrott von der Open Knowledge Foundation hatte auf Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) auf fragdenstaat.de am 20. September die Herausgabe sämtlicher SMS gefordert, „die Kanzlerin Merkel im Zeitraum vom 1. Januar 2006 bis 31. August 2021 empfangen oder versendet hat, insbesondere in Bezug auf die Lage in Afghanistan (insbesondere Vormarsch der Taliban, etwaige Eva­kuierungen)“.

Das hatte das Kanzleramt in einem Schreiben vom 6. Oktober abgelehnt. In seinem Beschluss griff das Gericht auf die Begründung des Kanzleramtes zurück, nach der laut IFG nur Anspruch auf Informationen besteht, „die bei der Behörde, an die der Antrag gerichtet ist, zum Zeitpunkt der Antragstellung tatsächlich vorhanden sind“. Laut Gericht gibt es keinen Grund, anzunehmen, es bestehe die Gefahr, dass „die Verwirklichung eines Rechts des Antragstellers vereitelt oder wesentlich erschwert wird“, da „veraktungswürdige Inhalte von SMS auf dem Mobiltelefon der Bundeskanzlerin a. D. in die Akten eingegangen“ seien.

Daher sei der „Erlass einer einstweiligen Anordnung zur Sicherung des lnformationszugangsanspruchs des Antragstellers nicht erforderlich“. In einer ersten Reaktion bezweifelte „Frag den Staat“ am Montag, dass wirklich alle relevanten Kurznachrichten den Weg in die Akten gefunden haben. So nehme beispielsweise Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg in einer Mail an einen Lobby-Kontakt Bezug auf eine SMS der Kanzlerin, die sich nicht in den Akten finde.