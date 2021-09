Dieter von Holtzbrinck achtzig : Der Jungverleger

Dieter von Holtzbrinck ist ein Verleger von außergewöhnlichem Format. Er weiß, was Qualitätsjournalismus ist und was er für die Demokratie bedeutet. Heute feiert er seinen achtzigsten Geburtstag.

Dieter von Holtzbrinck als Altverleger zu bezeichnen ist grob irreführend. Seit über fünfzig Jahren ist er Jungverleger, immer wieder aufs Neue. 1970, noch keine dreißig, stieg er in das von seinem Vater Georg erworbene Handelsblatt ein und begann mit dem qualitätsbewussten, geduldigen Erneuern, bis heute seine Handschrift. Sein Vater, in Stuttgart hängen gebliebener Wirtschaftswunderknabe, hatte als Gründer der Vertriebsmaschine Bücherbund Verlagsperlen wie S. Fischer und Rowohlt eingesammelt, um eines der großen deutschen Medienhäuser zu schaffen. Auf einer Jubiläumsveranstaltung offenbarte Dieter von Holtzbrinck sein Verhältnis zum Vater – und seinen Mutterwitz. „Mein Vater meinte, ich sei zu nichts zu gebrauchen. Und wahrscheinlich hatte er recht.“ Ein anderer Medienzar wusste es besser. Als der Verleger der Zeit, Gerd Bucerius, sein publizistisches Erbe sichern wollte, vertraute er es dem jungen Verleger Dieter von Holtzbrinck an – und nicht Bertelsmann, obwohl er dort sogar Teilhaber war. Holtzbrinck erneuerte wie immer mit Geduld und Sinn für Qualität und machte die Zeit zum Vorbild, wie Qualitätsmedien durch die Digitalisierung nicht austrocknen, sondern qualitativ und wirtschaftlich aufblühen können.

Dem jungen Holtzbrinck gelang als einem der ersten deutschen Verleger, erste Adressen im angelsächsischen Sprachraum zu erwerben, nach Henry Holt auch Farrar Straus & Giroux. Eine Weichenstellung, die alle anderen übertreffen sollte: der Einstieg in das wissenschaftliche Verlagswesen. Holtzbrinck konnte Macmillan erwerben, den Verlag von Nature, eine der ganz großen Adressen der Welt und die Basis für den Weg zu einem der bedeutendsten Wissenschaftsverlage.

In Berlin vertraute ihm nach dem Mauerfall die Stiftung des Tagesspiegels die hochdefizitäre Zeitung an – damals weit abgeschlagen im von der SED-Presse dominierten Ostteil, und auch im Westteil der Stadt, den Springer mit Morgenpost, BZ und Bild beherrschte. Andere empfanden sich als deutsche Washington Post, Holtzbrinck erneuerte im Stillen und machte den Tagesspiegel zur gesamthauptstädtischen Nummer eins, die heute größer ist als Berliner Zeitung und Berliner Morgenpost zusammen.

Ehe Holtzbrinck dies gelang, musste er allerdings erst wieder Jungverleger werden. Er hatte die Leitung der väterlichen Verlagsgruppe 2001 an seinen jüngeren Bruder Stefan übergeben und sich in den für Jungverleger nur bedingt geeigneten Aufsichtsrat zurückgezogen. Das ging nicht lange gut, und die Geschwister verständigten sich darauf, dass Dieter wieder Jungverleger werden kann. 2009, im siebten Lebensjahrzehnt, übernahm er erneut das Handelsblatt und den Tagesspiegel und gemeinsam mit seinem Bruder die Zeit. Auch in seinem neuen Verlag versuchte er sich vergeblich in der Rolle des Altverlegers. Selbst wenn er alle Funktionen abgegeben hat, er bleibt der Inspirator, der aus dem Urlaub mit durchgestalteten Musterexemplaren kommt, um seine Zeitungen zu erneuern.

Mehr zum Thema 1/

Jüngere Verlagsleute können sich von ihm manches abschauen, das altertümlich erscheint, aber zeitlos erfolgreich ist. Dieter von Holtzbrinck streicht nicht die Redaktionen zusammen, sondern baut neue Kompetenzen auf. Er gewinnt neues Publikum mit Qualität, er achtet auf Ausgewogenheit und misstraut Aktivismus. Wenn das nicht gewahrt ist, dann zieht er allerdings Konsequenzen, schnell und klar. Andere Verleger holten Rupert Murdoch nach Deutschland, um das Niveau des Boulevardjournalismus in neue Abgründe zu führen. Holtzbrinck macht sich mit Demagogen nicht gemein. Als klar war, dass Murdoch das Wall Street Journal übernimmt, tritt Holtzbrinck aus dem Board of Directors der amerikanischen Wirtschaftszeitung zurück. Wenn Deutschlands erfahrenster Jungverleger heute seinen achtzigsten Geburtstag feiert, dann mit vielen Ideen, wie er seine Zeitungen weiter erneuern und damit dem Gemeinwesen förderlich sein kann.

Der Autor, Gründer von Table.media, war von 2014 bis 2020 Herausgeber und Gesellschafter des Tagesspiegels.