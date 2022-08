Dicke Luft beim NDR : Klima der Angst

Aktualisiert am

Im Norddeutschen Rundfunk liegen die Dinge nicht wie beim RBB, wo es um die Aufarbeitung von Vetternwirtschaft in großem Stil geht, die den Sender an den Rand des Ruins geführt hat. Doch auch im NDR gibt es Grund für kritische Nachfragen – was die journalistische Unabhängigkeit angeht.

Den Anlass gibt ein jetzt erst bekannt gewordener Fall von Ende April 2020. Damals trat der schleswig-holsteinische Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) nach einer Aussprache mit dem Ministerpräsidenten Daniel Günther zurück. Günther warf Grote vor, er habe ihn falsch über den Kontakt zu einem Journalisten informiert. Der Kontakt stand im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen einen ehemaligen Polizeigewerkschafter wegen angeblichen Geheimnisverrats. Grote wies den Vorwurf zurück. Es stand Wort gegen Wort.

Mit diesem Fall wollte sich ein NDR-Journalist aus dem Landesfunkhaus Schleswig-Holstein befassen und – als die Vorwürfe hin- und hergingen – ein Interview mit Grote führen. Das lehnte die Redaktionsleitung ab, da sie keinen hinreichenden Verdacht dafür gegeben sah, Ministerpräsident Günther habe gelogen beziehungsweise meinte, dann müsse man auch diesen anhören. Der Journalist, den Kollegen als „exzellenten“, hochmotivierten Rechercheur beschreiben, gab sich damit nicht zufrieden.

Er setzte nach, hatte aber keinen Erfolg. Das nahm er zum Anlass, dem Redaktionsausschuss des NDR den Fall vorzulegen. Der Ausschuss ging der Vorhaltung nach, hier werde eventuell Berichterstattung aus politischen Gründen unterdrückt. In einem dreißig Seiten umfassenden Bericht kam er zu dem Ergebnis, die Redaktionsleitung habe falsch gehandelt. Das Interview mit dem ehemaligen Innenminister Grote, heißt es in einem zweiten Bericht vom Dezember 2021, welcher der F.A.Z. vorliegt und auf den zunächst das Webportal „Business Insider“ verwiesen hat, hätte geführt werden müssen.

Die Stimmung sei vergiftet

Der Bericht des Redaktionsausschusses weist über den einen Fall, mit dem alles begann, hinaus: Insgesamt acht Kolleginnen und Kollegen aus dem Landesfunkhaus Schleswig-Holstein hätten vertraulich „von großen Sorgen und Problemen“ gesprochen. Die Kollegen berichteten „von einem ,Klima der Angst‘“ und großem Druck. Es werde „gezielt versucht, herauszufinden, wer sich an den Redaktionsausschuss gewandt hat“. Jeder und jede habe „das Recht, sich an den Redaktionsausschuss zu wenden“, daraus dürfe niemandem ein Nachteil entstehen. „Wenn Vorgesetzte Druck ausüben“, so der Ausschuss, handele es sich „um einen Verstoß gegen das Redaktionsstatut“.

Kollegen aus dem Landesfunkhaus berichteten, „die Stimmung sei vergiftet, da Konflikte so lange schwelen“. Deshalb hätten mehrere Mitarbeiter die betroffene Abteilung „Politik und Recherche“ verlassen. Aus Sicht der Mitarbeiter handele es sich nicht „um einen Einzelfall. Sie berichten uns, dass sie den Eindruck hätten, es gäbe einen ,politischen Filter‘ in der Redaktion, ,eine Art Pressesprecher der Ministerien‘, der bei ,kritischen Themen frühzeitig versucht zu verhindern, dass ein Thema relevant wird‘. Berichterstattung werde teilweise verhindert und kritische Informationen heruntergespielt.“

Der NDR hat sich zu den Vorwürfen inzwischen geäußert. Aus Sicht des Senders gehe es hier „um eine unterschiedliche journalistische Bewertung einer tagesaktuellen redaktionellen Entscheidung“. Dies halte man „für einen üblichen, normalen Vorgang im redaktionellen Tagesgeschäft“. Der Redaktionsausschuss und die Leitung des Landesfunkhauses seien sich darin einig, dass hinter der Interviewabsage keine „politische Motivation“ gestanden habe. Der Verdacht habe sich nicht bestätigt. deshalb habe „sich auch hieraus keine Handlungsnotwendigkeit ergeben“. Der Vorgang sei aufgearbeitet und abgeschlossen, nicht in allen Punkten herrsche Konsens.

Und was ist mit dem Thema, im Landesfunkhaus herrsche ein „Klima der Angst“? Die Verantwortlichen im Landesfunkhaus nähmen diesen Vorwurf „weiter ernst“, so der NDR, „der Austausch darüber dauert bis heute an“. Die pauschale Beurteilung des Arbeitsklimas habe sich „aus Sicht des Landesfunkhauses Schleswig-Holstein nach persönlichen Gesprächen mit zahlreichen Mitarbeitenden nicht bestätigt“. Chefredaktion und Redaktionsausschuss führten aber weiter Gespräche mit den Mitarbeitern.

Das dürfte – von außen betrachtet –, sehr notwendig sein. Sonst würden die Vorgänge beim NDR in Kiel nicht jetzt bekannt. Denjenigen, die sich – vertraulich – mit Kritik zu Wort melden, sollte dies nicht zum Nachteil gereichen. Sonst hätte die ARD nach dem Skandal im RBB schon das nächste Problem.