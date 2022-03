Verbot russischer Staatsmedien : Waffen im Informationskrieg

Dass Wladimir Putin den Krieg will, hat sich seit geraumer Zeit abgezeichnet. Dass er ihn minutiös vorbereitet, haben im Westen nur sehr viele nicht mitbekommen oder nicht wahrhaben wollen. Jetzt, da Putins Truppen Tod und Verderben über die Ukraine bringen, Kiew einkesseln und thermobarische Bomben mit sich führen, mit deren Einsatz Putin endgültig als Kriegsverbrecher in die Geschichte eingeht, bezeugt die ganze Welt, was hier geschieht: ein Angriffskrieg, ein Vernichtungsfeldzug.

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. Folgen Ich folge

Die ganze Welt bezeugt es, aber man kann es auch als das Gegenteil dessen ausgeben, was es ist. Als „Sonderoperation“ zum Beispiel. So hieß Putins Krieg, als der Angriff erfolgte, im deutschsprachigen Programm des russischen Staatssenders RT. Inzwischen ist dort zwar auch von „Krieg“ die Rede, dies aber in Verkehrung der Tatsachen. Der Angreifer ist das Opfer, die Opfer sind Täter und werden vorzugsweise als „Nazis“ bezeichnet. Das Programm gibt sich den Anstrich von Journalismus, aber die Prämisse ist unverkennbar – für Wladimir Putins Willen, die Weltordnung neu zu gestalten, ist jedes noch so grausame Mittel recht. Putin ist im Krieg, nicht nur mit der Ukraine, die er überfallen hat, sondern mit der ganzen freien Welt.