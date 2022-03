Zum Verbot von RT : Medien des Terrors

Der Beschluss des Europäischen Rats, die russischen Staatssender RT und Sputnik zu verbieten, macht den Hamburger Kultursenator Carsten Brosda „mindestens unruhig“. Und das sei, sagte Brosda gerade auf dem Jahressymposium der Direktorenkonferenz der deutschen Landesmedienanstalten, noch „vorsichtig“ ausgedrückt. Schließlich hätten wir in unserem Land „aus guten Gründen eine staatsferne Beaufsichtigung“ der Medien und die „Frage, wer löst denn was, nicht in staatliche Hände gegeben“.

Hier nun hätten „Regierungen einfach entschieden, das darf nicht mehr verbreitet werden“, und das dann den Plattformen gegenüber „mit dem schönen Hinweis“ garniert: „Wir wären euch dankbar, wenn ihr eure Marktmacht ausnutzt, das auch bei euch noch möglichst weitgehend zu unterdrücken.“ So, sagt Brosda, stelle er sich öffentliche Kommunikation in einer Demokratie nicht vor: „Eine Rechtsordnung hat nicht nur dann zu gelten, wenn das Wetter schön ist und wenn wir Frieden haben, sondern hat gerade dann zu gelten, wenn es kritisch wird.“

Um „schönes Wetter“ geht es hier nicht

Das hat der Senator vollkommen zu Recht gesprochen. Die Kommunikationsordnung der Demokratie muss sich von derjenigen einer Diktatur fundamental unterscheiden: Pressefreiheit und Rechtsstaat kon­tra Zensur und Willkür, wie sie Wladimir Putin ausübt. Wie die EU gegen dessen Propagandaapparat vorgeht – nämlich mit Sanktionen –, mit einem Fragezeichen zu versehen, ist recht und billig. Die Frage ist nur, ob jemand, der von schönem Wetter redet, sich auch schon einmal angesehen hat, worum es hier geht. Es geht nicht um Medien, die Menschen mit kritischem Sachverstand, wie Brosda bei dem Symposium meinte, nutzen können, um zu studieren, wie die russische Propaganda funktioniert. Es geht um Medien, die Gehirnwäsche betreiben, die einen Krieg verherrlichen, die nonstop Lügen verbreiten und ihrem Publikum – zum Beispiel den russischstämmigen Deutschen in unserem Land – weismachen, der Einmarsch der russischen Armee sei tatsächlich eine „Spezial-Operation“ zur „Entnazifizierung“ der Ukraine und die Angriffe richteten sich ausschließlich gegen militärische Einrichtungen.

Das Gegenteil ist der Fall. Wladimir Putin führt mit der russischen Armee einen Angriffs- und Vernichtungskrieg. In der Stadt Mariupol werden Zivilsten ermordet, beschossen, drohen zu verhungern und zu verdursten oder werden verschleppt. Bei RT ist davon selbstverständlich nichts zu sehen. Dafür laufen hier im Livestream über Stunden Bilder einer Kamera, die an der polnisch-ukrainischen Grenze stationiert ist und zeigt, wie Vertriebene ihr Land verlassen. Das soll wahrscheinlich friedlich wirken. Es lenkt ab von dem Bomben- und Raketenhagel, mit dem Putins Armee die Menschen in der Ukraine eindeckt. Die Kriegsverbrechen, angesichts deren der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, von einem „Genozid“ spricht, sollen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Menschen verschwinden, werden gefoltert und ermordet oder entführt.

Was in Mariupol geschieht, haben die beiden Journalisten Mstyslav Chernov und Evgeniy Maloletka bis vor wenigen Tagen dokumentiert. Sie flüchteten im Kugelhagel. Die ukrainischen Soldaten hatten sie bedrängt, zu gehen. Denn fielen die Reporter den Russen in die Hände, würden diese sie zwingen, alles zu widerrufen, was sie berichtet hatten.

Zu sehen bekäme man das dann in den russischen Staatsmedien, auf Russia Today schlüge dann eine Sternstunde der Kriegsleugner. Schüsse auf Zivilisten, Angriff auf eine Geburtsklinik? Von wegen, alles Schauspieler, alles gestellt – so würde die Inszenierung der Lüge wohl aussehen. Das nicht nur zu kritisieren, sondern zu unterbinden, steht auch einer Demokratie gut an. Hier geht es nicht um schönes oder schlechtes Wetter, sondern um Kriegsverbrechen und Massenmord. Auch angesichts dessen bei der Regulierung von Medien auf den Rechtsstaat und das Prinzip der Staatsferne zu setzen ist im Prinzip richtig, nur wäre es nicht schlecht, würde man dabei nicht vom Wetter reden und würde sich die staatsferne Medienregulierung als wirkungsvoll erweisen. Der Sender RT tanzt ihr zurzeit auf der Nase herum. Er darf nicht mehr senden und nicht verbreitet werden, ist im Internet aber nach wie vor da, auch mit Livestream. Die von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg verhängten Zwangsgelder bezahlt der Sender auch nicht. In der Ukraine geht das Morden von Putins Armee indes weiter.