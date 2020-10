Aktualisiert am

Wahl in Amerika

Wahl in Amerika : Gespaltene Staaten

Aus dem zivilisierten Wettstreit um die politische Macht zwischen Rot und Blau ist in den Vereinigten Staaten ein radikaler Kampf um alles oder nichts geworden; das liegt nicht nur an Donald Trump. Ein Gastbeitrag.

Wahlkämpferisch: Donald und Melania Trump am Freitag bei einer Veranstaltung in Tampa, Florida. Bild: EPA

Als Teenager im amerikanischen Mittelwesten bewunderte ich als eine der ersten Besonderheiten die offenen Flächen vor den kleinen Häusern entlang der Straßen: nirgends Gartenzäune – weder zwischen Straße und Häusern noch zwischen den einzelnen Grundstücken. Es war wie eine durchgehende einladende Fläche. Für Besucher aus dem Land der Gartenzwerge, wo jeder Quadratzentimeter Besitz abgesteckt wird, eine befreiende und befriedende Erfahrung.

Ebenso befriedend wirkten diese Rasenflächen immer zu Wahlkampfzeiten: Hier blaue Schilder in den Boden gesteckt mit dem Namen des Kandidaten der Demokratischen Partei – dort rote mit dem Namen des republikanischen Kandidaten. Und da am Wahltag in den Vereinigten Staaten immer alle möglichen Wahlen zusammengezogen werden – für das Weiße Haus, den Kongress, den Stadtrat, den Sheriffsposten, für alles Mögliche –, glichen die Rasenflächen vor den Häusern einem rot-blauen Flickenteppich. Ein friedliches, tolerantes Werben für die Kandidaten des Vertrauens. Keine verunstalteten Plakate, kein Streit unter Nachbarn.