„Parler“ und „One America“ : Neue Arenen für Fake News

Ist es vorbei? Für sie offenbar nicht: Trump-Anhänger Mitte November bei einer Demonstration in Washington. Bild: AP

Im Rahmen der abstrusen Rückzugsgefechte um die Wahlniederlage von Donald Trump zeichnet sich in der ultrakonservativen amerikanischen Medienlandschaft eine – womöglich nur momentane – Verschiebung ab. Zahlreiche Trump-Anhänger folgen dessen Aufrufen, Plattformen wie Fox News und Twitter den Rücken zu kehren und sich in neuen Arenen zu versammeln. Zu den wichtigsten Profiteuren zählen der Kurznachrichtendienst Parler sowie die Kabelsender One America News Network (OANN) und Newsmax.

Twitter, die Plattform, die Donald Trump zu seinem persönlichen Megafon machte, ist den Konservativen schon länger ein Dorn im Auge, weil Falschinformationen hier mit Warnhinweisen versehen und Retweets und Likes solcher Posts blockiert werden. Fox News gilt als Hochverräter, seit man dort – als erstes amerikanisches Medium noch am Wahlabend und drei Tage vor CNN – den traditionell republikanischen Bundesstaat Arizona für Joe Biden ausrief. Der Fox-News-Moderator Neil Cavuto brach hernach die Übertragung einer Pressekonferenz im Weißen Haus ab, weil er die haltlosen Behauptungen der Pressesprecherin Kayleigh, bei der Wahl sei betrogen worden, seinen Zuschauern nicht zumuten wollte. Sogar bisherige Trump-Loyalisten wie die Moderatoren Tucker Carlson und Laura Ingraham widersprachen der Mär vom Wahlbetrug. „Fox News sucks!“, skandierten die Anhänger des Präsidenten bei Protesten in Phoenix.