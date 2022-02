USA und der Krieg in Europa : „Hat Putin mich je einen Rassisten genannt?“

Dass die Ukraine ziemlich weit weg ist, das meinte man in den vergangenen Wochen in den amerikanischen Medien zu spüren. Wladimir Putin ist hierzulande vor allem der Typ, mit dem Trump einst während seiner Präsidentschaft kungelte und dessen Regierung sich in den amerikanischen Wahlkampf von 2016 eingemischt hatte. Auch nach dem Angriff der russischen Armee auf die Ukraine fasst man die Ereignisse hier vielfach als Konflikt am anderen Ende der Welt auf, illustriert mit Erklärstücken („Warum überfallt Russland die Ukraine?“), Augenzeugen- und Korrespondentenberichten und gerahmt von den Reaktionen von Präsident Biden.

Die meisten amerikanischen Medien haben sich in den vergangenen Wochen hinter Biden gestellt und seine deutlichen Worte und erste Sanktionen und auch deren jetzige Ausweitung begrüßt. „Mr. Biden hat diese Krise mit Härte, Geduld, Entschlossenheit und Würde gemanagt“, schrieb die „New York Times“. Manche forderten einen härteren Kurs; ABC News etwa kritisierte, dass Biden Sanktionen gegen Russlands Banken und Eliten verhängt habe, aber nicht entschlossen genug gegen die russische Wirtschaft und gegen Putin selbst vorgegangen sei. „Politico“ gab zu bedenken, dass Biden sich von Putin an der Nase habe herumführen lassen, während er meinte, Putin „managen“ zu können. Der Blick für die geopolitische Bedeutung einer Krise, die mitnichten „gemanagt“ ist, bleibt indes erstaunlich unscharf. Ein Leitartikel der Chefredaktion der „New York Times“ kreiste um die empörte Frage Bidens, woher Putin das Recht zu seinen Übergriffen nehme. Es gebe keinerlei Rechtfertigung für Putins Handlungen, bekräftige die Zeitung diese allzu offensichtliche Tatsache, und er müsse nun die Konsequenzen tragen.