Der Verleger der „Berliner Zeitung“, Holger Friedrich, hat in der juristischen Auseinandersetzung mit dem früheren „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt zwei Erfolge erzielt. Das Landgericht Berlin (Az.: 67 O 36/23) hat Anfang Juni einen Unterlassungsantrag von Reichelt zurückgewiesen und festgestellt, er habe keinen Anspruch auf Informantenschutz.

Das Landgericht Hamburg hat in der vergangenen Woche Reichelts Antrag auf einstweilige Verfügung gegen Aussagen von Friedrich im „Manager-Magazin“ zurückgewiesen, in denen dieser behauptet, bei den Informationen, die Reichelt an die „Berliner Zeitung“ übermittelt hatte, habe es sich um „Vorstandskommunikation“ gehandelt (Az.: 324 O 206/23).