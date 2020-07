Urheberrecht und Netzmonopole : Haben wollen, aber nicht teilen

Hundertfünfzigtausend Menschen sind im vergangenen Jahr in Deutschland gegen die EU-Urheberrechtsreform auf die Straße gegangen, um die Reform zu kippen, insbesondere um sogenannte Uploadfilter zu verhindern und um eine kulturelle Lebenspraxis der Remix-Kultur im Netz zu verteidigen, unbegrenzt und unbezahlt. Das klingt erst einmal harmlos und legitim, aber hier ist der Kern des Problems begraben: Die Generation der „Digital Natives“, der Bitkom-Branchenverband und die digitalen amerikanischen Monopole, allen voran Google und Facebook, haben ein gemeinsames Interesse formuliert und kampagnenhaft propagiert: Save your Internet as you know it.

Die Öffentlichkeit hat sich seit der digitalen Revolution massiv verändert. Die Videos „Die Zerstörung der CDU“ und „Die Zerstörung der Presse“ von Youtuber Rezo, mit dem Henri-Nannen-Preis und dem Grimme-Preis geehrt, haben einer breiteren Öffentlichkeit die Netzstars bekannt gemacht. Grund genug, sich die Piraten- und Netz-Community-Argumente genauer anzusehen und ihren Kern offenzulegen.

Die Netzgemeinde kämpft (angeblich) für ein modernes Urheberrecht, was für sie bedeutet, die Interessen der Nutzerinnen und Nutzer zu bedienen, der sogenannten „Prosumer“, die ihre Praxis des Teilens und Bearbeitens im Netz ohne Einschränkung fortführen wollen. Es geht hier aber nicht um Teilen, denn Teilen bedeutet, selber auf etwas zu verzichten, weil man es dem anderen gibt oder zur Verfügung stellt, sondern es geht ums Kopieren. Da liegt das Problem. Das digitale Kopieren nimmt denen was weg, die daran nicht beteiligt werden, und das sind die professionellen Urheberinnen und Urheber. In der „Sharing Community“ wird zwar mit anderen Usern geteilt, aber nicht mit den Urheberinnen. Auch Marina Weisband, Ex-Piratin, verteidigt diese Praxis der Nichtberücksichtigung der Interessen der Urheberinnen als den neuen Way of Life der Netzkultur.

Monopolkultur des digitalen Kulturkapitalismus

Sascha Lobo, Leonhard Dobusch, Markus Beckedahl, „netzpolitik.org“ und andere spielen dabei auch noch die Generationenkarte. Diejenigen, die für die Urheberrechtsreform eintreten, verstünden das Netz nicht. Aber ist es vielleicht nicht genau umgekehrt?

Zwanzig Jahre nachdem die Access Provider von Haftung freigesprochen wurden, in der Europäischen Union durch die E-Commerce Richtlinie, in den Vereinigten Staaten durch das Safe-Harbor-Prinzip, hat sich eine Monopolkultur des digitalen Kulturkapitalismus entwickelt. Das Problem dieser Monopolisierung lässt die Netzgemeinde im Namen ihrer eigenen unbegrenzteren Freiheitsvorstellung verschwinden hinter dem geframten Kampf gegen die Uploadfilter.

Netzpolitiker waren im Europäischen Parlament gegen die Datenschutzreform, weil sie darin eine Einschränkung der Freiheit des Netzes sahen. Sie waren gegen die Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste, die definiert, was aktive Plattformen sind im Unterschied zu reinen Access Providern, und diese in Verantwortung nimmt. Damit bedienen Netzpolitiker nicht nur die Nutzerinteressen, sondern auch die Interessen der Monopole an Nichtregulierung.

Nachdem das Bundesjustizministerium nun einen Diskussionsvorschlag für die Urheberrechtsreform, vor allem bei Artikel 17, Plattformhaftung und vulgo Uploadfilter, vorgelegt hat, betont Julia Reda, dass endlich die Nutzerinteressen berücksichtigt würden. Sie droht aber damit, die Demos gegen die Uploadfilter wiederaufleben zu lassen, wenn der völlige Verzicht nicht klar ins Gesetz geschrieben werde.