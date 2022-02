Serie „Unseen“ bei ZDFneo : Denn sie tappen im Dunkeln

Laurence Decondé (Myriem Akheddiou) erlebt in „Unseen“ mysteriöse Vorfälle. Bild: ZDF und About Premium Content

Da liegen sie tatsächlich: tote Vögel. Acht Kadaver zeigt allein dieser erste Blick auf den Sockel des enormen 5-G-Funkmasts. Dass die unsichtbaren Strahlen krank machen, wissen in der belgischen Kleinstadt Creux auch die elektromagnetisch Hypersensiblen, die von Schmerzwellen durchzuckt werden, wenn in der Nähe ein Handy sendet. Ängstlich gehen die Blicke dann in Richtung des düsteren Turms aus Schrammelbeton. Die Augenärztin und Mutter Laurence (Myriem Akheddiou), die bezaubernde Heldin der RTBF-Serie „Unseen“, gehört zu den Funkwellenvulnerablen und schläft in einem mit Alufolie ausgekleideten Keller. Von einem Anschlag auf den Mast will sie nichts wissen, aber sie sucht das Gespräch mit dem Bürgermeister und verteilt, oft belächelt, selbst entworfene Aufkleber mit durchgestrichenen 5-G-Symbolen. Hätte man doch nur auf sie gehört.

Wer hypersensibel in Bezug auf Fakten ist, möge besser für eine Weile wegschauen bei diesem raffinierten Spiel, das Marie Entoven (Buch) und ihr Cousin Geoffrey Enthoven (Regie) mit auch in Belgien verbreiteten Ängsten und Mythen treiben. Quergedachter Nonsens, dessen Verschwörungskern immer schon an schlechte Thriller-Plots erinnerte, wird hier allerdings nicht nur erzählerisch umarmt, sondern so sehr übersteigert – sogar in eine groteske Pandemie hinein, obwohl vor Corona erdacht –, dass sich humorlose Aluhutträger von „Unseen“ doch nicht unbedingt gebauchpinselt fühlen dürften. Allerdings sind wir inzwischen einiges gewohnt. Möglicherweise sind besorgte Denker also längst auch für die Vermutung offen, 5-G-Strahlen machten Menschen unsichtbar. Attila Hildmann wurde schließlich schon länger nicht mehr gesehen.

Umkehrung der Aufmerksamkeitsökonomie

Darum nämlich dreht sich die Handlung, um das allmähliche optische Verschwinden von immer mehr Bewohnern der Stadt. Physisch sind sie freilich weiterhin vorhanden, können mit Mitmenschen sprechen und hinterlassen sogar Fingerabdrücke. Bekleidet sind sie allenfalls an fehlenden Händen und Gesichtern zu erkennen. Um ganz unsichtbar zu sein, gilt es damit, nackt umherzuwandeln: eine originelle Umkehrung der üblichen Aufmerksamkeitsökonomie. Wenn die Verstrahlten das Bewusstsein verlieren oder schlafen, werden ihre Körper sogar wieder sichtbar, mitunter also in verletzlicher Nacktheit. So symbolisch das alles auf den ersten Blick wirkt – eine Parabel über die Ungesehenen in der Gesellschaft – und so leicht sich das Motiv der sinistren Funkwellen als Parodie auf Internet-Schwurbelthesen verstehen ließe, so wacker vollzieht sich die Handlung als spannender Mystery-Thriller, der sich mit der Zeit allerdings immer weiter ins (Melo-)Dramatische verschiebt.