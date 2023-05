Aktualisiert am

Vertrauen der Bürger in ARD und ZDF geht zurück

Studie der Uni Mainz : Vertrauen der Bürger in ARD und ZDF geht zurück

In einer Langzeitstudie beobachtet die Uni Mainz, was die Deutschen von den Öffentlich-Rechtlichen und von der Presse halten. Das Ergebnis muss Journalisten zu denken geben.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat in Deutschland an Vertrauen verloren. Zu diesem Ergebnis kommen die Autoren einer Langzeitstudie der Mainzer Universität zum Medienvertrauen. Der Studie zufolge erklärten 2022 insgesamt 62 Prozent der Menschen die öffentlich-rechtlichen Sender für sehr oder eher vertrauenswürdig. Ein Jahr zuvor waren es noch 70 Prozent gewesen. Dennoch genießen ARD und ZDF nahezu gleichauf mit Regionalzeitungen weiterhin das größte Vertrauen unter allen Medien. Sie liegen vor überregionalen Zeitungen und weit vor Privatfernsehen, Boulevardpresse und alternativen Nachrichtenportalen.

Die Studie, die auf einer repräsentativen Telefonbefragung von 1200 Bürgern über 18 Jahre beruht, zeichnet ein differenziertes Bild von der Haltung der Bürger zu ARD und ZDF. Die Informationsangebote der Sender und deren Beitrag zur Demokratie hält die Mehrheit für wichtig. Eine Mehrheit von mehr als zwei Dritteln hält aber Vorwürfe zumindest für teilweise berechtigt, die Sender seien „aufgebläht und zu bürokratisch“. Ähnlich viele stimmen zumindest teilweise den Aussagen zu, der öffentlich-rechtliche Rundfunk gehe verschwenderisch mit Rundfunkbeiträgen um und sei zu eng mit der Politik verflochten.

Weniger Vertrauen im Osten

Dabei variiert die Einstellung zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk nach Wohnort, wirtschaftlicher Situation und politischen Überzeugungen. So genießen ARD und ZDF bei 66 Prozent der Westdeutschen, aber nur bei 41 Prozent der Ostdeutschen hohes Vertrauen. Doppelt so viele Ostdeutsche bemängeln, die gesellschaftliche Meinungsvielfalt werde nicht angemessen berücksichtigt. Während 84 Prozent der Grünen-Anhänger den Sendern großes Vertrauen entgegenbringen, sind es bei AfD-Wählern 18 Prozent.

Mehr zum Thema 1/

In der Hochphase der Corona-Krise hatten die Autoren der „Langzeitstudie Medienvertrauen“ 2020 festgestellt, das allgemeine Vertrauen in die Medien sei deutlich gestiegen. Insbesondere die Berichterstattung über die Pandemie hielten im Vergleich zu 2020 nun jedoch wesentlich weniger Bürger für vertrauenswürdig. Den Berichten über den Islam in Deutschland, die während der vergangenen Jahre eine Mehrheit mit Skepsis betrachtete, wird derweil immer mehr Glauben geschenkt.