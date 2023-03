Aktualisiert am

Was wusste Buschmann?

Für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion trägt das Bundesjustizministerium (BMJ) die politische Verantwortung für das verfassungswidrige Presseangebot „Libra“. Das erklärte der Abgeordnete Martin Plum im Gespräch mit der F.A.Z.

„Libra“ war von der Juris GmbH im vergangenen Jahr als journalistische Nachrichtenseite zu Rechtsthemen etabliert worden. Juris ist mehrheitlich in Staatshand, einer der beiden Geschäftsführer wird vom Bundesjustizministerium benannt.

„Dem liberalen Haus war eine gute Presse scheinbar wichtiger als Pressefreiheit. Wir bestehen als CDU/CSU auf einer umfassenden Aufklärung der Libra-Affäre und des juris-Komplexes“, sagte Plum. Seine Fraktion werde in der nächsten Sitzungswoche einen ausführlichen Bericht im Rechtsausschuss verlangen. Bundesminister Marco Buschmann müsse endlich auch persönlich Antworten auf die vielen offenen Fragen geben. Buschmann war bei „Libra“ auffällig oft gelobt worden. Von einer „regelmäßig tendenziösen Berichterstattung“, die skandalös sei, sprach der rechtspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Günter Krings.

Der Berliner Staatsrechtler Christoph Möllers hatte in einem Gutachten für das Bundesjustizministerium dargelegt, dass „Libra“ verfassungswidrig ist, da es das Gebot der Staatsferne von Presseerzeugnissen verletze. Kritik gab es auch am hohen Gehalt eines Juris-Geschäftsführers, der zudem noch Managementfunktionen in anderen Unternehmen wahrnimmt und dessen Ehefrau als Prokuristin bei Juris tätig ist. Seit Freitag, 18 Uhr, ist Libra komplett offline.