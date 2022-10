Zum 80. Geburtstag : Herr Wallraff, wo würden Sie heute undercover hingehen?

Herr Wallraff, Sie haben expressionistische Gedichte geschrieben, als Sie achtzehn Jahre waren, und später Texte an Heinrich Böll geschickt, mit dessen Neffen Sie befreundet waren und dessen Nichte Sie später heirateten. Wollten Sie eigentlich Schriftsteller werden?

Julia Encke Verantwortliche Redakteurin für das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

Ich habe mich damals ausprobiert, vor allem mit experimenteller Kunst, und habe da auch ein paar Sachen an Sammler verkauft. 1962 war Max Ernst hier in Köln, anlässlich einer großen Ausstellung im Wallraf-Richartz-Museum. Da wollte ich seine Meinung hören. Er nahm mich mit in seine Galerie „Der Spiegel“ und fand meine Arbeiten, vielleicht auch aus Höflichkeit, gut und lud mich nach Südfrankreich ein, was ich leider nicht wahrgenommen habe. Er war für mich einer der ganz Großen, genauso wie Antoni Tàpies oder Alberto Burri.