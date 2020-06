Umstrittenes Trump-Buch : Ein gefährlicher Mann und seine Familie

Während das Enthüllungsbuch von Donald Trumps ehemaligem Sicherheitsberater John Bolton, „The Room Where It Happened“, nach verschiedenen Blockadeversuchen der Regierung nun doch vor wenigen Tagen erschienen ist, wartet ein weiteres Skandalwerk mit angeblich kompromittierenden Details aus dem Leben des amerikanischen Präsidenten auf seine Veröffentlichung: „Too Much And Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man“ (Zuviel und nie genug: Wie meine Familie den gefährlichsten Mann der Welt erschuf) heißt das Buch von Mary L. Trump, der Nichte des 45. amerikanischen Präsidenten.

Es soll unter anderem Informationen über den halblegalen Aufbau des Immobilienimperiums von Fred Trump, dem Vater des Präsidenten, sowie Einzelheiten über die Beziehung Trumps zu seinem Vater und anderen Familienmitgliedern offenbaren. In einer Mitteilung des Verlags Simon & Schuster, der auch Boltons Buch verlegt, ist die Rede von einem „aufschlussreichen Porträt aus berufenem Mund von Donald J. Trump und der toxischen Familie, die ihn hervorgebracht hat“. Mary Trumps Enthüllungen würden „ein helles Licht auf die dunkle Geschichte der Familie werfen, um zu erklären, wie ihr Onkel zu dem Mann wurde, der nun die Gesundheit, wirtschaftliche Sicherheit und soziale Stabilität der Welt aufs Spiel setzt“.

Aber auch dieses Buch wird jetzt zunächst die Gerichte beschäftigen. Donald Trumps jüngerer Bruder Robert hatte eine einstweilige Verfügung gegen die für den 28. Juni geplante Veröffentlichung beantragt, die ein Richter aus Queens jedoch abwies, da „mehrere Unregelmäßigkeiten“ darin zu finden seien. Robert Trumps Anwalt kündigte an, dass sein Mandant den Fall aber am Supreme Court in New York weiterverfolgen wolle. Robert Trump bekannte seine „Enttäuschung“ über den Versuch seiner Nichte, die Familienbeziehungen zu „sensationalisieren“. „Ich und der Rest unserer gesamten Familie sind so stolz auf meinen wunderbaren Bruder, den Präsidenten, und Marys Vorgehen ist eine Schande.“ Ein Anwalt Mary Trumps konterte, die Familie versuche ein Buch zu unterdrücken, das „Dinge von großer öffentlicher Bedeutung zum Inhalt hat“. Ein Sprecher des Verlags Simon & Schuster prognostizierte, dass der Versuch, die Veröffentlichung des Buches zu verhindern, scheitern werde wie ähnliche Anstrengungen gegen andere Bücher.

Einstweilige Verfügung gegen die Veröffentlichung

Mary Trump, 55, ist die Tochter von Donalds älterem Bruder Fred Jr. und hat in klinischer Psychologie promoviert. Ihr Vater starb im Alter von 42 Jahren an den Folgen von Alkoholismus; Mary war damals sechzehn Jahre alt. Mary Trumps Buch soll ihrem berühmten Onkel unter anderem eine Mitschuld an der Alkoholsucht und dem Tod von Fred Jr. geben. Es soll beschreiben, wie Donald von seinem Vater angeblich bevorzugt sowie finanziell und beruflich aufgestellt wurde – und wie er diesem später mit Herablassung und Spott begegnete, als die Alzheimer-Erkrankung des Patriarchen sich zu manifestieren begann.