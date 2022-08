Forsa-Umfrage zu RBB-Skandal : Die Beitragszahler haben den Glauben verloren

Aktualisiert am

Die ehemalige RBB-Intendantin Patricia Schlesinger hat den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die ARD in eine tiefe Krise gerissen. Bild: dpa

Am Mittwoch soll es einen neuen RBB-Chef geben. Das Institut Forsa fragt, was die Bürger von der Senderaffäre halten. Die F.A.Z. legt das Ergebnis exklusiv vor: Jemand von außen soll kommen, das Misstrauen in den RBB und die Öffentlich-Rechtlichen ist riesig.