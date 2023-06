Eine Umfrage stellt fest: Mehr als ein Drittel der Männer in Deutschland unter 35 Jahre findet Gewalt gegen Frauen okay. Ist das so? Medien und Politik fressen den Köder und geben Alarm. Dabei ist die Befragung voller Mängel.

Es ist die Nacht zu Sonntag, 11. Juni, 1.19 Uhr. Die Agentur AFP verbreitet eine Meldung, die im Laufe des Tages unter dem Rubrum „Schock-Umfrage“ in Medien und Politik die Runde machen wird: „Jeder dritte junge Mann in Deutschland findet Gewalt gegenüber Frauen ,akzeptabel‘“. „In Deutschland“, heißt es bei der Agence France-Presse weiter, sorgten „traditionelle Rollenbilder bei jungen Männern teils für eine hohe Akzeptanz von Gewalt in der Partnerschaft“. Das gehe aus einer bundesweit repräsentativen Studie der Organisation Plan International Deutschland hervor, die den Funke-Zeitungen vorliege. Das ist wirklich ein Schock.

Die Message zieht

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. Folgen Ich folge

Die Umfrage selbst liegt AFP nicht vor, auch nicht der Katholischen Nachrichtenagentur (KNA), die um 3.18 Uhr be­richtet. „Dass mal die Hand ausrutscht? 33 Prozent der Männer zwischen 18 bis 35 Jahren in Deutschland geben an, dies im Streit mit der Partnerin akzeptabel zu finden“, lesen wir dort. „34 Prozent der Befragten“, heißt es weiter, seien „schon mal handgreiflich gegenüber Frauen ge­worden, um ihnen Respekt einzuflößen. Hohe Abneigung zeigte sich gegen öffentliches Zeigen von Homosexualität. 48 Prozent erklärten, sie fühlten sich da­von gestört.“

Mehr als ein Drittel der jungen Männer in Deutschland findet Gewalt gegen Frauen in Ordnung, fast die Hälfte hat Vorbehalte gegen Schwule: Das ist eine Message, die zieht, gerade an einem nachrichtenarmen Sonntagmorgen. Und so macht die Meldung die Runde, sie findet sich auf Websites von Zeitungen und Rundfunksendern zuhauf. Die „Zeit“ ist dabei, FAZ.NET, die „Tagesschau“, der Bayerische und der Mitteldeutsche Rundfunk, das ZDF; RP Online und Buzzfeed, „Bild“, „Berliner Morgenpost“, „Berliner Zeitung“ und „Glamour“, sogar das Statistikportal „Statista“ – die Liste ist beileibe nicht vollständig.

Das Dumme ist nur: Am Sonntagmorgen gibt es die Umfrage, die den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegen soll, noch nicht im Original zum Nachlesen. Anfrage bei der KNA: Wir kümmern uns gerade darum. Anfrage bei der Organisation Plan International: Wo ist die Umfrage denn bitte? Antwort, am frühen Nachmittag: Wir haben das gerade auf unserer „Landingpage“ gepostet. Die KNA meldet sich freundlicherweise zurück. Dort habe man ebenfalls gemerkt, dass es für eine solch sensationsträchtige Geschichte et­was mehr Hintergrund brauche, auch mit Blick auf die Frage, wie „repräsentativ“ diese Umfrage denn ist.

Medien melden, Politiker springen auf

Diese Frage stellen (sich) viele Journalisten allerdings nicht. Sie verbreiten weiter. Politikerinnen und Politiker springen auf. Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) sagt im ZDF, Gewalt gegen Frauen sei „nicht hinnehmbar“. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) äußert sich in den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Man müsse entschiedener gegen Gewalt gegen Frauen vorgehen: „Hier darf es nur eine Devise geben: Null Toleranz für Gewalt gegen Frauen.“ Der niedersächsische Frauenminister Andreas Philippi (SPD) ist „zu­tiefst erschüttert“. Die Stadt Siegburg findet die Ergebnisse „erschreckend“. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) twittert: „Gewalt ist durch nichts zu rechtfertigen. Es ist unerträglich, dass eine relevante Zahl junger Menschen Gewalt gegen Frauen für akzeptabel hält.“