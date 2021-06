Mal sehen, was in Umberto Ecos Büchern steht

Digitale Bibliothek : Mal sehen, was in Umberto Ecos Büchern steht

Einmal durch Umberto Ecos persönliche Bibliothek in seiner Mailänder Wohnung spazieren; durch die hellen Flure aus hohen weißen Regalen, die Buchrücken betrachten, vor einem Regal stehen bleiben, ein Buch herausziehen, darin blättern, Eselsohren und Unterstreichungen bemerken, Ecos handschriftliche Anmerkungen und Notizen lesen: Wer würde das nicht einmal gerne tun?

Karen Krüger Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Man erführe viel darüber, wie der Schriftsteller und Semiotiker dachte, was ihn amüsierte, ärgerte, interessierte, welche gedanklichen Verbindungen er schuf. Kurz: Wie Umberto Eco arbeitete.

In Bücherregal Q, das auf dem Foto zu sehen ist, bewahrte Eco, der 2016 in Mailand verstarb, italienische Originale von einigen seiner Romane, Essays und wissenschaftlichen Arbeiten auf sowie deren Übertragungen ins Deutsche, Französische, Englische, Spanische und Japanische. In insgesamt 45 Sprachen wurde sein Werk bisher übersetzt, sodass auch noch die benachbarten Regale der Mailänder Bibliothek mit Übersetzungen gefüllt wurden.

Insgesamt zählt sie 33.000 Werke. Zusammen mit den etwa 11.000 Büchern und Zeitschriften, die im Sommerhaus der Familie in den italienischen Marken lagerten, zusammen auch mit Manuskripten, privaten Notizen und Briefwechseln, werden die Bücher an der Universität Bologna ein neues Zuhause finden, während Ecos Sammlung antiker Werke in die Nationalbibliothek Braidense in Mailand kommen wird. Gestern hat die Universität Bologna nun in Anwesenheit der Erben bekannt gegeben, wie sie mit der Schenkung umgehen wird.

Im modernen Flügel der Universitätsbibliothek entstehen zurzeit neue Räume, die mit hohen, weißen Regalen die Atmosphäre in Ecos Mailänder Privatbibliothek nachempfinden wollen. Die ursprüngliche Anordnung der Bücher, die voraussichtlich im Sommer 2022 allesamt eingezogen sein werden, wird beibehalten, um Ecos Gedankengänge auch physisch nachvollziehen zu können. Vollkommen neu war hingegen, was über das Digitalisierungsprojekt bekannt gegeben wurde, das sich die Universität ausgedacht hat. Der gesamte Bücherbestand wird fotografiert und digitalisiert und ein Gang durch die Regalreihen der Bibliothek auch aus der Ferne, vom Computer aus oder per App, in 3D möglich sein. Statt durch physisches Blättern in den Werken wird man per Mausklick erfahren können, an welcher Stelle Eco Anmerkungen oder Unterstreichungen vorgenommen hat. Für den Schriftsteller und Wissenschaftler waren Bücher Werkzeuge, um zu neuen Gedanken zu finden. In „Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt“ aus dem Jahr 1989, das auf Deutsch schon in vierzehnter Auflage erscheint, rät er, während der Lektüre stets Kennzeichnungen und Hervorhebungen vorzunehmen sowie sich Notizen am Rand zu machen. Auf diese Weise finde man später leichter zu den Ideen und Verbindungen zurück, die das Buch möglicherweise angestoßen habe.

Mehr zum Thema 1/ Wiedersehen mit einem großen Traditionsbewahrer: Umberto Ecos Mailänder Vorträge zeigen noch einmal die geistige Spannweite des italienischen Universalgelehrten – und seinen Witz.

Umberto Eco hat in etwa 2500 Büchern seiner Privatbibliothek den eigenen Rat beherzigt und sie mit Anmerkungen und Unterstreichungen versehen. Etwa 5000 enthalten Widmungen. Wer das alles anschauen und gründlich studieren möchte, wird gut zu tun haben und kreative Pausen brauchen. In Bologna hat man sich dafür etwas Besonderes ausgedacht: Geplant sind multimediale Online-Schatzsuchen und Kreuzworträtsel für die Erholungsphasen der Nutzer – die Bibliothek Umberto Eco soll vor allem für neugierige Schülerinnen und Schüler, Wissenschaftler und Studenten zugänglich sein. Umberto Eco, der jede Art von Rätsel liebte, hätte dieses Angebot gefallen.