Ukrainer filmen fürs ZDF : „Ihr könnt es nicht nachfühlen“

In „Himmel & Erde“ blicken Ukrainer auf ihre von Vernichtung bedrohte Heimat und auf ihr Leben als Geflüchtete in Deutschland. Die Serie des ZDF handelt nicht nur von ihnen: Ukrainische Filmschaffende haben sie gemacht.

Das ZDF gibt ukrainischen Filmschaffenden in Deutschland eine Plattform: Die Dramaserie „Himmel & Erde“ erzählt in fünf Episoden die fiktionalen Geschichten von Ukrainerinnen und Ukrainern, die vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland geflohen sind. Das Besondere an dem Projekt: Alle beteiligten Gewerke – vom Drehbuch über Regie und Produktion bis hin zu Ton, Maske und Musik – waren durch ukrainische Filmschaffende besetzt, die selbst nach Deutschland geflohen sind oder bereits länger hier leben. In der Serie erzählen sie die Geschichten ihrer Landsleute aus ihrer Perspektive und zeigen uns so ihren Blick auf Deutschland. Sie blicken aber auch von Deutschland aus auf ihre Heimat im Krieg.

Nikita Gibalenko kommt aus der Ukraine und studiert im dritten Jahr an der Hochschule für Fernsehen und Film München. Er hat sowohl am Drehbuch als auch an der Regie mitgewirkt und sagt, er mache das Projekt für die ankommenden Ukrainerinnen, weil zur Diskussion über Integration zwei Seiten gehörten. Die Arbeit verbinde unterschiedliche Facetten seiner Identität, die ukrainische und die deutsche, und das sei sehr inspirierend.

„Weil ihr das nicht durchmachen müsst“

„Ihr könnt es nicht nachfühlen, weil ihr das nicht durchmachen müsst. Aber vielleicht können wir euch einen kleinen Teil unseres Lebens zeigen“, sagt die Visagistin Anna Mattrienka über den Krieg in der Ukraine und ihr Mitwirken am Projekt des ZDF. Es zeige verschiedene Aspekte: den Schmerz der Ukrainer, ihre Probleme und Gefühle. Die Serie ermöglicht einen Perspektivwechsel, sie sei eine Einladung zur Empathie und ein Aufruf zur Solidarität, sagt die Redaktion.

„Himmel & Erde“ vermittelt die persönlichen Geschichten und Gefühle der Menschen aus der Ukraine, die wegen des Krieges ihre Heimat verlassen mussten. Sie handelt vom Vermissen der Heimat und dem Schmerz der gewaltsamen Trennung. Sie behandelt die Absurdität der parallelen Lebenswelten, mit denen die Ukrainer in Berlin konfrontiert sind: Die Geflüchteten leben in einer „heilen Welt“, während ihre Heimat zerstört wird und den Menschen die vollständige Vernichtung durch das russische Regime und dessen Armee droht. Die Ukrainer in Deutschland prägt die Angst um geliebte Menschen, die in der Heimat geblieben sind, und das Schuldgefühl, selbst in Sicherheit zu sein, während die Landsleute im Krieg für ihre Unabhängigkeit kämpfen. Die Serie handelt auch von Liebe, die sich dem Krieg entgegenstellt, von verbindender Menschlichkeit und Hoffnung. In der Pilotfolge geht es um den scharfen Kontrast: Olja lebt nun in einer WG in Berlin. Von ihren Mitbewohnern wird sie in den Alltag inte­griert. Doch der jungen Ukrainerin fällt es angesichts der Nachrichten aus ihrer Heimat schwer, sich auf das neue Leben einzulassen.

Die Instantserie wurde in kurzer Zeit produziert: Zwischen der ersten Idee und der Veröffentlichung lagen nur wenige Monate. Der Drehstart war im Juli, seit Anfang Oktober ist die Serie online abrufbar. Die Redaktion sagt: „Dahinter stand die Absicht, ukrainischen Filmschaffenden in Deutschland zeitnah eine Plattform für ihre künstlerische Beschäftigung mit den aktuellen Geschehnissen zu geben.“ Das Projekt hat den Geflüchteten einen schnellen Einstieg in die deutsche Fernsehbranche und unmittelbar den Austausch zwischen deutschen und ukrainischen Filmschaffenden ermöglicht. Neben der beruflichen Perspektive ist die Solidaritätsbekundung wichtig. Die Kostümdesignerin Hanna Demidova erzählt: „Es ist sehr wichtig, zu wissen, dass wir nicht alleine sind und dass wir alle gleich sind. In diesem Moment ist das Gefühl der Verbundenheit unter den Ukrainerinnen sehr stark. Mit Ukrainern in Deutschland zu arbeiten ist eine einzigartige Erfahrung, weil wir ein spezielles Projekt machen, das darauf ausgerichtet ist, der Ukraine zu helfen und das Leben der Ukrainer hier zu zeigen.“

„Himmel & Erde“ ist als Anthologie-Serie aufgebaut, die Episoden sind durch das gemeinsame Thema verbunden, es gibt jedoch keine aufeinander aufbauende Handlung oder wiederkehrende Figuren. Der Titel verweist auf die ukrainische Flagge, sie steht für den blauen Himmel und die goldgelben Kornfelder des Landes. Die fünf Episoden sind fünfzehn Minuten lang und seit dem 6. Oktober mit deutschen, englischen und ukrainischen Untertiteln in der ZDF-Mediathek abrufbar. ZDFneo zeigt die Episoden heute gebündelt.

