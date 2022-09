Memes über den Krieg : Der Humor der Ukrainer ist unschlagbar

Darf ich vorstellen: Bavovnyatko, auf Deutsch, frei übersetzt, „Baumwollstilzchen“. Dieses neue Fabelwesen aus der Hand der ukrainischen Künstlerin Svitlana Olsevska präsentierte das ukrainische Verteidigungsministerium Ende August auf Twitter mit folgenden Worten: „Flauschig und rastlos. Bavovnyatko kommt nachts leise zu den Stützpunkten der Besatzer, zu ihren Munitionslagern, Flugplätzen, Ölraffinerien und anderen Orten voller brennbarer Gegenstände und beginnt dort, mit dem Feuer zu spielen“.

Sprachwitz, basierend auf Unterschieden des Russischen und des Ukrainischen, Ad-Absurdum-Führen der Euphemismen der russischen Kriegsrhetorik, Trolling als Reaktion auf Drohungen – das sind Elemente zahlreicher Anekdoten und Memes der Ukrainer gegen die russische Aggression. Am Bespiel des „Bavovnyatko-Memes“ wird deutlich: Was für Nichteingeweihte wie eine deplatzierte „Kinderkriegsgeschichte“ aussehen mag, strotzt in Wirklichkeit nur so von kreativer Kraft und tiefgreifender Symbolik.