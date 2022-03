Selenskyj als Schauspieler : Der Präsident, der sich dem Unrecht entgegenstellt

Man kann die satirische Serie „Diener des Volkes“ nicht mehr anschauen, ohne dass einem sofort diese Bilder in den Kopf kommen: Ansprache von Wolodymyr Selenskyj in Kiew. Bild: dpa

Wenn sich die Geschehnisse zweimal ereignen, einmal als reale Tragödie und zuvor schon einmal als gespielte Farce, dann befinden wir uns im Krieg in der Ukraine. Denn dem Terror der russischen Angriffe geht eine Komödie voraus, in diesem Fall in Gestalt der satirischen Fernsehserie „Diener des Volkes“, in der Wolodymyr Selenskyj den Präsidenten des Volkes erst spielt, bevor er im echten Leben in dieses Amt gewählt wurde – mit einer neugegründeten Partei, die ebenfalls „Diener des Volkes“ heißt.

Auf Netflix lief die Serie ziemlich unbeachtet in ein paar Ländern, aber immerhin ist die erste der drei Staffeln im russischen Original mit deutschen Unter­titeln zurzeit in der Arte-Mediathek zu se­hen. Wer etwas über Selenskyjs Politik oder die Ukraine lernen will, sollte sie sich anschauen. Selenskyj selbst sagte mehrfach, dass „Diener des Volkes“ seine Roadmap für die Ukraine sei, und auch die politischen Vorstellungen seines fiktiven Präsidenten mit den seinen weitgehend übereinstimmten. Nur das mit dem Internationalen Währungsfonds, mit dessen Vertreterinnen sich der Serienpräsident gnaden­los betrinkt, sich danebenbenimmt und viel zu viel verspricht, das würde er vielleicht doch anders lösen.