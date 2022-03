Berichterstattung in der Ukraine : Übertragt unser Signal!

Sie senden aus den Schutzkellern: In einem Interview berichtet Mykola Chernotytskyi, der Chef des ukrainischen Rundfunks, von der Arbeit seines Teams – und richtet eine Bitte an den Westen.

Seit einem Jahr ist Mykola Chernotytskyi Chef des ukrainischen Rundfunks UA:PBC. Er hat 4500 Mitarbeiter, deren wesentliche Aufgabe seit Kriegsbeginn darin besteht, den Informationsfluss in die Ukraine aufrecht zu erhalten. Viele fragen sich, wie es den ukrainischen Sendern überhaupt noch gelingt, zu berichten und ihre 27 regionalen Kanäle, 36 Websites, 100 Social-Mediakanäle zu bespielen. Trotz des Krieges, trotz aller Risiken. Der Europäischen Rundfunkunion EBU, dem Verband 72 zumeist öffentlich-rechtlicher Sender aus 56 Staaten, hat Chernotytskyi ein Interview gegeben.

UA:PBC hat sich inzwischen zu einer Mediengruppe erweitert, zu der die ukrainischen Sender One Plus One, Inter, Ukraine, ICTV und Rada gehören. Sie gestalten ein Programm: „Razom“ heißt es treffenderweise - „zusammen“. Alle Sender sind auf einem Kanal vereint, sie bündeln ihre Kräfte, jeder übernimmt ein paar Stunden Sendestrecke. In der vergangenen Woche hat Razom nur Nachrichten gesendet und den Menschen lebensnotwendige Informationen vermittelt: Was ist zu tun, wenn das eigene Haus von einer Bombe getroffen wird? Wie bringe ich mich in Sicherheit? „Wir versorgen mit Instruktionen zum Überleben“, sagt Chernotytskyi.

„Solange wir Internet haben“

Die Zentrale von UA:PBC wurde in den ersten Tagen des Krieges in Westen der Ukraine verlegt. In Lemberg leben und arbeiten die Mitarbeiter gemeinsam und produzieren in immer wieder unterschiedlichen Konstellationen ihre Nachrichten. In den meisten anderen Städten des Landes gehen die Mitarbeiter nicht mehr in die Redaktion oder das Büro, sondern arbeiten von zuhause aus. Übertragen wird per Satellit, Radio und digital. „Solange wir Internet haben“, sagt Chernotytskyi, „haben wir kein Problem.“ Aber dann ist da noch die Sicherheit der Mitarbeiter. Zwei junge Angestellte aus Chernotytskyis Digitalteam sind in Kiew geblieben. Sie haben sich bewusst dafür entschieden. „Sie sagen, sie werden ihre Arbeit in Kiew weitermachen.“

In der vergangenen Woche wurde der Sendeturm nahe der Redaktion in Kiew bombardiert. Das Programm war daraufhin für zwei Stunden unterbrochen. Russland versucht auch, den Satelliten von UA:PBC zu stören. „Wir mussten die Reserve nutzen.“ In Cherson wurde der Fernsehturm beschossen, der digitale Kanal auf einen russischen Kanal umgeleitet. „Aber der Betreiber kann nicht den ganzen Turm kontrollieren“, sagt Chernotytskyi. „Wir senden also über die Bereiche, die nicht kontrolliert sind.“

Chernotytskyi berichtet auch vom Leiter des Büros in Charkiw. Die Wohnung seines Nachbarn liegt nach einem Bombenangriff in Schutt und Asche, seine Familie und er überlebten. Aber der Alltag in Charkiw spielt sich in diesen Wochen in den Schutzkellern ab. Einige Mitarbeiter haben sich dorthin Internet organisiert und berichten weiter.

Wie viele andere ukrainische Journalisten hebt Chernotytskyi die Bedeutung des Messengerdienstes Telegram hevor. Vor dem Krieg hatte UA:PBC 12 000 Follower in der Nachrichtenapp. Inzwischen sind es 230.000. Chernotytskyi hält Telegram für unentbehrlich. Nirgends sonst könnten Informationen so schnell verbreitet und aufgenommen werden. Und dann richtet er noch einen Appell an die westlichen Medien: „Ich wäre dankbar, wenn Kollegen aus anderen Ländern unser Radiosignal senden könnten. Ich wäre dankbar, wenn die Sender auf AM-Frequenzen senden könnten, die in der Ukraine eine sehr gute Verbreitung haben.“ Alles, was Chernotytskyi will, ist nach Kiew zurückzukehren und von dort aus weiter zu berichten.