TV-Kritik „Anne Will“ : Ein bisschen Frieren

Wirtschaftsminister Habeck sieht sich in der Sendung von Anne Will angesichts des Krieges in einer Lage, die „moralisch nicht schön“ sei. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba macht Deutschland – in diplomatische Worte verpackt – heftige Vorwürfe.

Wie schon vor einer Woche seine Parteifreundin, Außenministerin Annalena Baerbock, war Robert Habeck nicht nach Berlin-Adlershof gefahren, um dort in physischer Präsenz an der Talkshow von Anne Will teilzunehmen. Vielmehr gab er ihr zu Beginn der Sendung ein Interview aus dem Herzen der Hauptstadt per Live-Schalte. Das ist ein Signal, das die Regierung in diesen Wochen des Krieges aussenden möchte: Es ist jetzt nicht die Zeit für Gespräche in Fernsehstudios, in denen das Verhältnis von Zeitaufwand und Erkenntnisgewinn zumeist fragwürdig ist; vielmehr wird Tag und Nacht daran gearbeitet, mit den Folgen des russischen Überfalls auf die Ukraine fertigzuwerden und Putin zu stoppen. Auch die Kommunikation mit der Öffentlichkeit unterliegt dem Effizienzgebot der Kriegswirtschaft.

Matthias Alexander Stellvertretender Ressortleiter im Feuilleton. Folgen Ich folge

Während Habeck sein Interview vor dem dekorativen Hintergrund wehender schwarz-rot-goldener Fahnen auf dem Reichstag gab, saß eine gute halbe Stunde später der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba vor einer notdürftig an einer Wand befestigen Flagge seines Landes, vermutlich in einem Bunker in Kiew. Und einmal mehr konnten die Zuschauer erleben, wie Mitglieder der ukrainischen Staatsführung in der Extremsituation des Krieges über sich hinauswachen. Dmytro beantwortete die Fragen der diesmal konzentriert agierenden Will souverän und äußerlich unaufgeregt. Die jüngst vermeldete Gesprächsbereitschaft Putins führte er auf dessen hohe militärische Verluste zurück. Die Hoffnungen auf einen Frieden wollte Kuleba zugleich nicht ins Kraut schießen lassen. Er fand eine eingängige Formel für die Haltung der Ukraine: „Wir werden weiter kämpfen und bleiben gesprächsbereit.“

Hoffnungen, nicht Forderungen

Auf die Frage von Will, welche Forderungen die Ukraine an Deutschland habe, zeigte Kuleba die ganze Finesse des Diplomaten: Man fordere nichts von Deutschland, vielmehr erhoffe man sich drei Dinge: Waffen, Sanktionen und die Mitgliedschaft in der EU. Und diese drei – eben doch – Forderungen versah er jeweils mit einem Hinweis, und jeder davon war ein Stich ins Herz der deutschen Politik: Was die Waffen angeht, wies er darauf hin, dass in erbeuteten russischen Militärfahrzeugen Bauteile von Bosch gefunden worden seien. Was den ausgebliebenen Verzicht auf Öl-, Gas- und Kohlelieferungen aus Russland betrifft, erinnerte er daran, dass Deutschland innerhalb des Westens als maßgeblicher Bremser aufgetreten ist. Und mit Blick auf die Mitgliedschaft in der EU bedankte er sich dafür, dass die Mehrheit der deutschen Bürger für einen Beitritt der Ukraine sei – anders als die Politik, sollte das heißen. Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil sah, an dieser Stelle von der Regie ins Bild gebracht, angefasst aus.

Ob man auch Habecks Auftritt als souverän bezeichnen kann, hängt davon ab, was man unter Souveränität versteht. Die „elende Situation“ greift ihn an, und er kann es nicht verbergen und will es womöglich auch gar nicht: Seine Stimme war bis an den Rand der Brüchigkeit belegt, am Ende des Interviews schienen seine Augen feucht zu sein. Und als er davon sprach, dass die Situation für die Bundesregierung „moralisch nicht schön“ sei, vermengte er auf etwas leichtfertige Weise Ästhetik und Ethik – ein rhetorischer Rückfall in die Zeit vor der großen Zeitenwende, die Putins Aggression mit sich gebracht hat.

Gleichzeitig wirkte der Bundeswirtschaftsminister, den man schon ziemlich fahrig erlebt hat, konzentriert genug, um das Dilemma, in dem er steckt, und mögliche Auswege für die Verhältnisse einer Talkshow recht differenziert zu erläutern. Er gab zu, dass Deutschland nicht alles tue, um Russland zu schwächen, sondern „nur das, was wir verantworten können“. Die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen sei so groß, dass man sie nicht stoppen könne, ohne dass das Konsequenzen hätte, die man nicht durchhalten werde.