Putins Kriegspropaganda : Lügen für den Massenmord

Wladimir Putin hat von Beginn an auf Täuschung und Gewalt gesetzt. So kam er an die Macht, so bereitete er den Krieg vor. Was kommt als nächstes?

Einmarsch: Russische Soldaten in Uniformen ohne Hoheitsabzeichen am 4. März 2014 im Ort Perewalne auf der Halbinsel Krim Bild: REUTERS

Die Lügen des Putin-Regimes haben keine kurzen Beine. Sie haben eine lange Geschichte. Die Lüge ist das Fundament, auf dem die Herrschaft Wladimir Putins ruht. Die Lüge und die grenzenlose Gewalt, die Lüge als Vorbereitung eines Vernichtungsfeldzugs, wie ihn die russische Armee mit Massenmord, Vergewaltigungen, Folter und Plünderei in der Ukraine unternimmt. Das ist keine militärische „Spezialoperation“, es ist Auslöschung.

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien".

So sagt es Putin selbst mit der angekündigten „Entnazifizierung“, so unterstreicht es der Autor Timofej Sergejzew in seinem von der Agentur RIA Novosti verbreiteten Aufsatz, in dem er den Genozid an Ukrainern als notwendigen Schritt des „gerechten Krieges“ propagiert. Und das ist, wie der frühere Premierminister und jetzige Vizechef des russischen Sicherheitsrats, Dmitri Medwedjew sagt, nur eine Zwischenetappe. Die Ukraine setzt er mit dem NS-Regime gleich und meint, sie werde dasselbe Schicksal erleiden: „Das ist der Weg für so eine Ukraine.“ Und dann sei der Weg frei „für ein offenes Eurasien von Lissabon bis Wladiwostok“, schreibt Medwedjew auf dem Messengerdienst Telegram.