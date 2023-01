Mykhailo Dianow : Das Lächeln des ukrainischen Widerstands

Es ist noch nicht so lange her, da wähnten wir uns in postheroischen Zeiten. Ging es nicht um das Marvel-Universum oder die Nationalelf, wirkte allein schon das Wort „Held“ wenn nicht direkt obszön, so doch zumindest beunruhigend, wie ein Gespenst aus einer längst vergangenen, unheilvollen Welt. Nun müssen wir wieder lernen, mit Helden im medialen Raum und an unserer Seite zu leben.

Es war ein Foto aus dem belagerten Stahlwerk in Mariupol, das Mykhailo Dianow, den Sergeant der 36. Brigade der ukrainischen Marineinfanterie, weltberühmt machte. Schelmisch lächelt der verwundete Soldat in die Kamera und macht mit der linken Hand ein Victory-Zeichen, sein rechter Arm hängt in einer Schleife, geschient mit einem externen Fixateur. Das Bild wurde von einem Kameraden geschossen, Dmytro Kosazkyj, dem Presseoffizier des Asow-Regiments der Nationalgarde. Im friedlichen Leben war Kosazkyj Fotograf, und Dianow war Musiker. Zwei Monate dauerten die Kämpfe um Mariupol, noch einen Monat lang hielten die Militärs Stellung auf dem Gelände des Kombinats Asow-Stahl.