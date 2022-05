Eingeschlossene von Mariupol : „Unsere Bitte ist, sie alle rauszuholen“

Aktualisiert am

Ein verwundeter Soldat des Asow-Regiments im Stahlwerk Asowstal in Mariupol. Bild: AP

Asowstal in Mariupol, das ist einer der künftigen Erinnerungsorte der europäischen Geschichte. Die brutalen, nur noch auf die Vernichtung der letzten Verteidiger ausgerichteten Angriffe der russischen Armee werden live auf der ganzen Welt verfolgt, ebenso die Videobotschaften der im Stahlwerk verschanzten ukrainischen Kämpfer. Alle haben die Fotografien der Verstümmelten gesehen. Täglich gibt es weitere Schreckensnachrichten von diesem realen Horror. Für manche Menschen ist es auch noch eine private, familiäre Tragödie.

Vier Ehefrauen der im Stahlwerk eingeschlossenen Kämpfer – Kateryna Prokopenko, Yulia Fedosiuk, Hanna Naumenko und Olga Andrianova – befinden sich zurzeit auf einer Reise durch Europa, um auf das Schicksal ihrer Männer aufmerksam zu machen und eine diplomatische Lösung einzufordern.

Ihre Petition, die Kämpfer aus dem Werk in ein sicheres Drittland zu bringen, wurde bereits knapp 1,4 Millionen Mal unterzeichnet. Tatsächlich gibt es laut ukrainischen Angaben Bemühungen, 38 schwer verwundete Kämpfer, die nach internationalem Recht nicht mehr als Kämpfer zählen, in Sicherheit zu bringen. Wir haben die Frauen auf ihrer ganz eigenen diplomatischen Mission in Köln getroffen und mit zwei von ihnen gesprochen.

Die Ereignisse rund um das Stahlwerk überschlagen sich. Wann haben Sie das letzte Mal von Ihren Männern gehört?

Kateryna Prokopenko: Gestern Abend. Ich habe meinen Mann gefragt, ob er gegessen und getrunken habe. Er sagte ja, aber nur ein Glas Wasser und eine Mahlzeit am Tag. Ich sage ihm jeden Tag, dass ich alles tun werde, um ihn zu retten.

Wie ist die Situation konkret? Gibt es noch Essen und Medikamente?

Prokopenko: Asowstal ist ein riesiges Gelände. An einigen Stellen befinden sich Soldaten und Zivilisten, die nichts zu essen und nur schmutziges Wasser haben, an anderen Stellen gibt es noch minimale Vorräte. Es wird schlimmer und schlimmer.

Kann man sich zwischen diesen Orten bewegen?

Yulia Fedosiuk: Das ist zu gefährlich während der Bombardements. Wenn keine Bomben fallen, gehen die Männer raus und kämpfen weiter. Dann können sie sich auch austauschen. Mein Mann zum Beispiel ist in dem Teil von Asowstal, in dem es kein Internet gibt. Wenn er mit mir oder seiner Mutter sprechen will, muss er aus dem Bunker heraus und dorthin, wo sich noch Starlink-Internetterminals befinden. Er könnte dabei jedes Mal sterben.

Die Starlink-Terminals aber funktionieren noch?

Fedosiuk: In der ersten Zeit hatte ich gar keinen Kontakt zu ihm, weil es im Werk kein Internet gab. Aber dann bekamen sie eine Menge Starlink-Terminals. Die Russen haben die meisten inzwischen zerstört. Nur sehr wenige funktionieren noch.

Wie viele Kämpfer gibt es nach Ihren Informationen noch in Asowstal?

Prokopenko: Das sind Militärgeheimnisse, wir dürfen es nicht sagen. Aber wir wissen, dass sich etwa 700 verwundete Soldaten in den Bunkern befinden. Und es liegen viele tote Soldaten in den Ruinen der Bunker, die die Russen mit schweren Bomben angegriffen haben. Es gibt aber kein Räumgerät, um sie zu bergen. Und es gibt jeden Tag weitere Bombardierungen und Tote. Viele Verwundete sterben auch, weil die wichtigsten Medikamente fehlen.

Fedosiuk: Als die Zivilisten vor einer Woche evakuiert wurden, haben die Asow-Soldaten geholfen, denn das Rote Kreuz und die ukrainische Regierung wurden von den Russen nicht auf das Gelände gelassen. Allein bei dieser Evakuierung sind drei ukrainische Soldaten gestorben, sechs weitere wurden verletzt, als die russischen Truppen einen der Busse angegriffen haben. Dass es so wenige Vorräte gibt, liegt auch daran, dass alles bis zu dieser Evakuierung mit den Zivilisten geteilt wurde.

Ist die aktuelle Nachricht, dass darüber verhandelt wird, 38 Kämpfer herauszubringen, für Sie eine gute oder eher schlechte, weil es nur um so wenige geht?

Prokopenko: Wir hoffen auf die beste Lösung dieser Situation. Also darauf, dass alle verwundeten Soldaten sicher evakuiert werden können.