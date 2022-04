TV-Kritik: „Hart aber fair“ : Die Spur lohnender Fragen wird nicht verfolgt

Als habe er sie am Wegesrand aufgelesen, wie ein Einfall aus Einfallslosigkeit, stellte auch Frank Plasberg die Frage, ob Deutschland der Ukraine schwere Waffen liefern soll. Reicht es, eine aktuelle Sendung zum Thema „Waffenlieferungen an die Ukraine“ zu machen, in der eher zufällig die gängigen Pros und Contras aufgerufen werden? Und in der es dann aber merkwürdigerweise gar nicht um das Allerneueste geht: weder um den Entschließungsantrag der Union für eine Abstimmung im Bundestag zum Thema, noch um die Dynamik jüngster Hilfszusagen der Amerikaner nach dem Besuch zweier ihrer Minister in Kiew. Statt hier ins Detail zu gehen und analytische Feinarbeit zu leisten, etwa substantielle Fragestellungen von parteitaktischen Durchsichtigkeiten zu sondern, spielte Frank Plasberg ein paar Zitate aus der überall geführten Debatte um die Waffenlieferungen aus und verfing sich im Wiederholungszwang bekannter Positionen.

Christian Geyer-Hindemith Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Die eine Meinung wurde gegen die andere gesetzt, ohne sie wirklich aufeinander zu beziehen, zusätzlich aufgemischt, aber nicht erhellt durch die Eintragungen im sogenannten Gästebuch der Talkshow. So ließ dort der Zuschauer Jens Schalk wissen: „Wenn Scholz meint, der Atomkrieg muss um jeden Preis verhindert werden, dann hört Putin: Wir können mit den Deutschen machen, was wir wollen. Wir müssen nur mit Atomkrieg drohen.“ Scholz sei eben ein „stümperhafter Schachspieler“. Und nun? Nun hat man die Mitteilung von Zuschauer Schalk erhalten, ohne sie doch nur ansatzweise debattiert zu finden. Soll ein Atomkrieg im Modus des Bluffens nicht verhindert werden, in Wirklichkeit aber doch? Wie wäre dann sicherzustellen, dass der Bluff von der Gegenseite nicht durchschaut wird? Und wie ließe sich verhindern, dass der Atomkrieg schließlich doch stattfindet? Eignet sich das Thema Atomkrieg überhaupt zum politischen Schachspiel? Ist die nukleare Rede blufffähig?

Ist Olaf Scholz ein stümpernder Schachspieler?

Die Drohung mit dem Atomkrieg würde dann so leerlaufen wie die Warnung vor ihm, weil alle sich darauf verständigt hätten, das Thema nur als Sprachspiel aufzufassen. Niemand könnte darauf festgelegt werden, es ernst zu meinen. Und Olaf Scholz könnte sagen, was er möchte, ohne von zufällig hinhörenden Schachmeistern als Stümper geziehen zu werden. Selbst der Hinweis auf den Amtseid, den Scholz in der vergangenen Woche gab, wäre nicht länger geeignet, den Ernst einer Aussage zu unterstreichen, die grundsätzlich auch der Bluff eines nicht stümpernden Schachspielers sein könnte: „Ich habe einen Amtseid geschworen“, zitiert „hart aber fair“ den Kanzler. „Ich tue alles, um eine Eskalation zu verhindern, die zu einem dritten Weltkrieg führt. Es darf keinen Atomkrieg geben.“ Zuschauer Schalk hält solchen Ausweis von Prinzipientreue für dämlich. Mit welchem Recht?

F.A.Z. Frühdenker – Der Newsletter für Deutschland Werktags um 6.30 Uhr ANMELDEN

Plasberg fand die Frage keiner vertiefenden Debatte wert. Er verpasste die Chance, die Fragen auszureizen und damit ein neues Licht auf eingespielte Ansichten zu werfen. Statt dessen wurden auf der Ebene von nicht kontextualisierten Zitaten Scheinwidersprüche inszeniert. So habe der FDP-Bundesparteitag die „Intensivierung und Beschleunigung der Lieferung schwerer Waffen an die ukrainische Armee“ beschlossen. Während Saskia Esken, Bundesvorsitzende der SPD, kurz darauf zu Protokoll gab: „Die Frage, steht derzeit nicht zur Debatte, weil die Panzer, die die deutsche Industrie herstellt, nicht direkt eingesetzt werden können.“

Es war die zugeschaltete Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, die den unterschlagenen Kontext herzustellen suchte. Esken habe auf das Modell des Panzer-Ringtauschs mit Slowenien angespielt (sowjetische Panzer aus Slowenien für die Ukraine, dafür deutsche Kompensation für Slowenien). Insoweit, so Strack-Zimmermann, sei kein prinzipieller Widerspruch zur FDP auszumachen. Der ehemalige Nato-General Egon Ramms hält die Lieferung von Panzern russischer Bauart nur für eine „Brückenlösung“: Mit ihr könne Zeit gewonnen werden, “ukrainische Soldaten auf Leopard, Marder und entsprechende Artilleriegeschütze vorzubereiten“, meinte er.

Mehr zum Thema 1/ 10:49

Ist damit der angenommene Widerspruch tatsächlich aufgelöst oder nur verdeckt? Der Zuschauer erfuhr es nicht, weil sich Plasberg auch für diese Frage nicht interessierte. Das ist umso misslicher, weil sie ja auch die Absicht der Union berührt, die Regierung in ihrer Widersprüchlichkeit vorzuführen. „Hart aber fair“ führte auf die Spur lohnender Fragen. Aber leider wurde diese Spur nicht verfolgt. Hinter aktualistischer Etikette stand Plasbergs Sendung etwas abgestanden da.