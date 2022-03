Kriegsberichterstattung : Das Ende der Geschichten

Am Tag, als die Bomben auf dem Freiheitsplatz in Charkiw einschlugen, hatte ich gerade ein kleines bisschen Hoffnung geschöpft. Auf Twitter hatte ich ein Katzenbild gesehen, und der Trost, den es versprach, hatte nichts mit Niedlichkeit zu tun. Die Katze saß auf dem Arm einer ukrainischen Soldatin und sah eher entschlossen aus. Es handelte sich, so jedenfalls behauptete es der Verfasser des Beitrags, ein Nutzer namens Grild Cheez, um Mikael, genannt „Der Panther von Charkiw“, darauf trainiert, russische Scharfschützen anhand von Laserstrahlen zu lokalisieren. Mikael, so hieß es weiter, habe bereits vier russische Scharfschützen geortet und so geholfen, sie zu töten.

Harald Staun Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin.

Die Geschichte war offensichtlicher Blödsinn, und doch war sie ein weiteres Indiz für den großen Mut des ukrainischen Volkes, für einen Humor, der nicht nur so unerschütterlich zu sein schien wie die Tapferkeit im Kampf gegen den übermächtigen Aggressor. Sondern auch dafür sprach, dass die Ukraine Russland zumindest im Infokrieg deutlich überlegen war, weil sie selbst in ihren dunkelsten Stunden Wladimir Putins dröhnender Geschichtsklitterung ein wenig Witz entgegnete. Das war nicht nur ein Unterschied der Form: Das Meme von Mikael wirkte, als wollte Grild Cheez im Namen einer ironieerprobten Generation auf einer Welt bestehen, in der die Realität, wie sie nun ausgebrochen war, die Physik von Gewalt und Tod, durch Sprache oder Bilder zu bändigen sind.