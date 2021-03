TV-Serie „The Durrells“ : Insel der Seligkeit

Verzweifeln wir nicht. Remedia mit einer Wirksamkeit von hundert Prozent (einzige Nebenwirkung: blödes Lächeln) sind immer noch möglich, sogar von jenseits des Kanals. Die Rede ist von der ganz und gar bezaubernden ITV-Familienserie „The Durrells“ (2016 bis 2019), einem Stimmungsaufheller, der den armen Briten sogar durch das Brexit-Desaster half. Bei uns wurde die freie Verfilmung von Gerald Durrells autobiographischen Romanen jedoch kaum wahrgenommen. Zum Abschluss der Ausstrahlung auf dem Sony Channel (alle Folgen auf Abruf; DVD-Boxen erhältlich) sei daher betont: Diese Quadratur der Insel ist exakt das, was wir, pandemiemüde und urlaubsreif, jetzt brauchen.

Die vier Staffeln umfassende Serie spielt nicht einfach nur auf Korfu, wo die fünfköpfige, vaterlose Durrell-Familie ab 1935 für einige Jahre lebte. Sie erfindet Korfu neu. In der behutsamen, fast nie auf platte Culture-Clash-Pointen hinauslaufenden Regie von Steve Barron, Roger Goldby, Edward Hall und Niall MacCormick gibt sie dem heute von Touristen überrannten Eiland seine alte Poesie zurück. Und sie tut das, von Simon Nye begnadet gut geschrieben und von einem überragenden Ensemble schlichtweg zum Verlieben gespielt, mit herrlich britischem Humor, mit einem zugewandten und doch punktgenau treffenden Witz, der die hinreißend schönen Bilder vor (beinahe) jedem Kitschverdacht rettet und unbedingt in der englischen Originalfassung genossen werden sollte. Wer nach wenigen Folgen nicht im Geiste auf gepackten Koffern sitzt, dem ist nicht zu helfen.

Dabei handelt „The Durrells“ nur vordergründig vom Auswandern, eigentlich aber vom Ankommen, vom Sieg der Familie in ihrer freiesten, modernsten, alles inkludierenden Form, die das Fremde mit entwaffnender Herzlichkeit umarmt. So ist dieses Meisterwerk des Eskapismus zugleich eine Feier des Kosmopolitismus, des europäischen Gedankens in seiner strahlenden Urform, und das in voller Übereinstimmung mit den Überzeugungen der Durrells, die sie immer wieder kundtaten. Am lautesten tat das der berühmteste von ihnen, Lawrence Durrell, ein Autor von Weltgeltung, der etwa 1959 der „Paris Review“ sagte, seit seinem achtzehnten Lebensjahr sei er glühender Europäer, ganz anders als seine Landsleute: „I think it is a grave national defect that we aren’t Europeans any more.“

Hier aber, unter der Sonne des Südens, darf man es noch sein. Die der Tristesse von Bournemouth entflohenen Durrells lassen sich in einer atmosphärischen Villa am Meer nieder, die der junge Gerry (Gerald), im späteren Leben ein berühmter Zoologe und Tierfänger, nach und nach in einen Garten Eden verwandelt. Pelikane und Flamingos tapern bald als vollwertige Familienmitglieder durch Haus und Garten, auch Schildkröten, Schweine, Schafe, Schlangen, Otter, ein Faultier, eine Eule, zwei Lemuren und so fort. Im Zentrum der charmant individualistischen Familie, die vielfach mit der konservativen griechischen Kultur kollidiert, aber so gut wie immer einen heiteren Ausgleich findet, steht die von Keeley Hawes umwerfend gespielte Witwe Louisa, die hier, anders als in der Vorlage, eindeutig die Protagonistin abgibt und die Männerherzen der Insel höherschlagen lässt.

Ihr ältester Sohn Larry (Lawrence), der auf Korfu zu sich als Schriftsteller findet, ohne von der Familie damit allzu ernst genommen zu werden, ist nicht nur ein avantgardistisch infizierter Intellektueller, sondern auch der Vertraute Louisas, der, so gut es geht, die Stelle des Ehemanns und Vaters einnimmt, mit seiner durchaus selbstironisch gebrochenen Eros-Obsession aber selbst in dieser äußerst liberalen Familie für Augenrollen sorgt. Josh O’Connors flamboyant kluge, entzückend eingebildete Verkörperung Larrys, deutlich sympathischer als in der Vorlage, trägt viel zur besonderen Aura der Serie bei, wie gerade jene leicht (sehr leicht) in Richtung Rosamunde Pilcher neigenden Folgen der vierten Staffel zeigen, in denen er fehlt. Die Queen höchstpersönlich ließ ausrichten, als Fan der „Durrells“ freue es sie sehr, dass just O’Connor den jungen Charles in „The Crown“ spiele (wofür er verdientermaßen einen Golden Globe erhielt).