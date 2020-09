Neuer TV-Sender „News Nation“ : Journalismus pur oder nur die halbe Wahrheit?

Mit einer denkwürdigen Selbstdarstellung drängte in dieser Woche der neue Nachrichtensender „News Nation“ auf den amerikanischen Fernsehmarkt: Überparteilich, meinungsfrei und fair werde man berichten, hieß es vorab vom Fernsehsender WGN America. Eine Selbstverständlichkeit ist das im heutigen Amerika nicht. Eine gespaltene Nation und der Erfolg von Fox News haben eine Nachrichtenlandschaft geschaffen, die das Eintrommeln auf den politischen Gegner prägt. Fox News verehrt Trump und stellt die Demokraten als Vaterlandsverräter und Fürsprecher von Anarchismus dar, CNN und MSNBC verdammen Trump als korrupten, des Amtes unwürdigen Zerstörer der Nation.

In dieser polarisierten Landschaft sei eine Marktlücke zu erkennen gewesen, sagte WGN Americas stellvertretender Vorstandsvorsitzender Sean Compton in der „Los Angeles Times“. Umfangreiche Marktforschung habe ergeben, dass es eine Nachfrage für geradlinige Nachrichten gebe – und das wird man bei „News Nation“ nicht müde, zu betonen. Die Losungen des Senders, „balanced, not biased“ (ausgewogen, nicht voreingenommen) und „all news, not opinion“ (Nachrichten, keine Meinung), sind nicht nur unglücklich nah an Fox News´ vormaligem Leitspruch „fair and balanced“ angesiedelt, „eine der größten Irreführungen der amerikanischen Mediengeschichte“, wie die „Chicago Tribune“ befand. Sie wurden beim Debüt von „News Nation“ so oft wiederholt, dass man sich vorkam wie in einer Werbesendung.