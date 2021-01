TV-Kritik „Maybrit Illner“ : „Alle haben zu wenig Impfstoff!“

Der nächste Akt im Impfstoff-Drama ist die Zwangslizenz. Hinter der Drastik des Wortes, die bei „Maybrit Illner“ für die dramaturgisch erwünschte Resonanz sorgte, steht ein gesetzlich normierter Vorgang, den der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, bei aller Leutseligkeit stets juristisch hochgerüstet, nun scheinbar lässig ins Kalkül zieht. Als „Mittel der letzten Wahl“ sei es in der derzeitigen Notsituation für ihn natürlich vorstellbar, jene Zwangsproduktionen von Impfstoff zu befördern, nach welcher die Moderatorin den Minister gefragt hatte, „die Pressemitteilung nach der Sendung“ fest im Blick.

Zwar könne nicht jede Halle eines Chemieunternehmens entsprechend umgerüstet werden, um Produktionsengpässen zu entgehen, so Altmaier. Wenn man aber feststelle, ein zugelassener Impfstoff von wem auch immer könne auch auch in einer anderen Einrichtung produziert werden als der angestammten, dann sollten solche alternativen Räumlichkeiten zugänglich gemacht werden können, um die Produktion voranzubringen. „Wo das irgendwo scheitern sollte, weil es keinen guten Willen gibt, wäre ich bereit, in einem solchen Fall auch über Zwangslizenzen zu sprechen“, erklärte der Minister.

Dass dies nicht im Sinne von Christian Lindner, dem Partei- und Fraktionsvorsitzenden der FDP, ist, war absehbar. Schließlich gehe es auch hier um geistiges Eigentum, das nicht enteignet werden dürfe. Die marktwirtschaftlichen Anreize würden doch schon für das nötige Interesse an der Produktion sorgen. Idealiter und auf der Linie einer „in sich“ geschlossenen Rhetorik hat Lindner immer recht, doch die Verhältnisse, die sind nicht so, was Altmaier, hier dann doch einmal Brecht im Sinn, mit seinem nicht abreißenden mildem Lächeln ausdrückt (man hört da immer mit: „Bitte, bitte, reden Sie nur!“). Wenn die Sendung danach fragte, ob Europa angesichts des „Virus ohne Grenzen“ die Kontrolle verloren habe, so überwältigte Altmaier zuverlässig auch diesmal mit dem Eindruck, bei ihm sei alles unter bester Kontrolle.

Das gilt im übrigen auch im Blick auf die vom Innenminister schon angekündigten Verschärfungen der Grenzverhältnisse. Während man bei Seehofer sofort aufgekratzt nachfragen möchte, was damit wohl gemeint sein soll, entfällt solcher investigativer Argwohn, sobald, wie in dieser Sendung, dieselbe Botschaft von Altmaier kommt. Der Mann wird es schon richten, denkt man sich. Die Sache ist bei ihm gut aufgehoben, so lässt er es ins kollektive Unbewusste sacken, in dieser späten Illner-Stunde. Es werde keine schnelle Lösung geben, ruft Altmaier in den Schlaf noch nach: „Und deshalb werden wir noch ein oder zwei Monate mit Einschränkungen leben müssen.“ Wenn er es sagt, soll es damit sein Gutsein haben.

Gegen die beruhigend vorgeführte, wohldosierte Mischung aus Erfahrungsoffenheit und Machtvollkommenheit wirkt Lindners Herumreiten auf theoretischen Konsistenzausweisen jedes Mal wie eine interessante, mitunter auch brillante, aber jedenfalls nicht weiter systemrelevante Übung. In das Säurebad des Diskurses, das der Liberale da immer wieder anrührt, möchte man allenfalls kurz eintauchen, danach, hopp, hopp, schnell wieder in Altmaiers Schluppen. Längst hat sich Lindner auf dieser ungastlichen Planstelle des politischen Betriebs eingerichtet und bewirtschaftet die damit verbundene Ökonomie wie ein zuverlässig abschnurrendes Spinnrad.