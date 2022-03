TV-Kritik Maybrit Illner : Das Trauma totreden

Wie kann das sein: je undurchsichtiger die Lage, desto entschiedener das Sprechen über sie? Bei Maybrit Illner, die diesmal coronahalber von Marietta Slomka vertreten wurde, wurde im Kategorialen jene Urteilssicherheit gesucht und gefunden, die das Konkrete nicht hergab. Der narrative Betrieb rund um das Kriegsgeschehen muss bewirtschaftet werden. Jeden Tag erzeugen die Fragen nach Krieg und Frieden einen Redebedarf, der nicht selten eher (selbst)therapeutische als informative Bedürfnisse zufriedenstellt. Dann werden Talk-Shows zur Redekur, um das Trauma tot zu reden. Wo es an gesicherten Informationen fehlt (wie oft hört man in diesen Tagen, dass sich diese oder jene Mitteilung einer Kriegspartei nicht überprüfen lasse), kommt es zu Einlassungen über das, was man sich schon immer dachte. Die Debatte bekommt etwas Freischwebendes, wird deshalb aber umso intensiver geführt.

Christian Geyer-Hindemith Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Während das konkrete Kriegsgeschehen hinter seiner Propaganda schwer zu beurteilen ist (beispielsweise bei der Frage: wie ernst ist die nukleare Drohung zu nehmen?), erscheint alles licht und klar, sobald man Strategiedebatten nach Lehrbuch führt und nicht nach Lage. Florence Gaub wiederholte den Satz, den sie schon kurz zuvor bei Markus Lanz gesprochen hatte. Sie müsse es immer wieder sagen, meinte die stellvertretende Leiterin des Instituts der Europäischen Union für Sicherheitsstudien in Paris: Nicht die Bombe sei die Waffe, sondern die Angst vor der Bombe.

In die Angst hineinmanipuliert

Was ja „in sich“, als psychologischer Merksatz, durchaus plausibel erscheint, und prompt schloss sich eine Debatte über Einschüchterung als Mittel der Kriegführung an. Je mehr man auf dieser kategorialen Ebene ins einzelne ging, desto leichter ließ sich verdecken, dass eigentlich niemand weiß, ob Putin nur blufft oder tatsächlich einen atomaren Schlag im Sinn hat. Aber auch dieses Ignoramus, dieses Nicht-wissen-können, was die konkrete Entscheidungslage bei Putin angeht (was lässt sich außer seiner Unberechenbarkeit schon Verlässliches über ihn sagen?), war nicht etwa ein Hindernis, um Entscheidend-Entschiedenes zur nuklearen Drohung zu vertreten. Man solle sich von Begriffen wie nuklear und atomar nicht aus der Ruhe bringen lassen, wenn Putin sie gebrauche, meinte Gaub. Typischerweise werde man nämlich mithilfe dieser Begriffe in die Angst hineinmanipuliert und handlungsunfähig. Woher die Militärsoziologin weiß, wann die Angst im Ukraine-Krieg begründet und wann unbegründet ist? Soziologische Befunde führte sie nicht an. Findet begründete Angst in ihren strategischen Szenarien überhaupt einen Anhalt? Oder gewinnt Angst in ihren Sicherheitsstudien Realität nur als Kategorie der psychologischen Kriegführung, auf die man eben nicht hereinfallen dürfe?

Gegenüber einer derart von den lebensweltlichen Umständen losgelösten Einschätzung der nuklearen Drohung, die hier eher wie ein propagandistisches Ding an sich erschien, hatte es Norbert Röttgen leicht, mit der Losung „Erkenne die Lage“ sich als Vertreter der Kommandohöhe zu empfehlen. Während Gaub Begriffsgeschichte betrieb (man lernte, was im militärischen Fach unter Bestrafungs-Strategie, was unter Stachelschwein-Strategie zu verstehen ist), öffnete der Außenpolitiker der Union die nukleare Drohung auf ihr Entwicklungspotential hin. Selbst wenn Putin derzeit nur bluffe, so könne sich der Bluff zur militärischen Präferenz entwickeln, also doch real werden, sobald der Kriegsherr weiter unter Druck gerate. Das Selbstverständliche, bei Röttgen nahm es die Qualität eines Durchblicks an.

Embargo im Auszehrungskrieg

Constanze Stelzenmüller von der Denkfabrik Brookings Institution in Washington stärkte ihm als Denker der politisch-militärischen Evolution den Rücken. Auch was die Notwendigkeit eines Energie-Embargos angeht, zogen Stelzenmüller und Röttgen im Zeichen eines Auszehrungskriegs an einem Strang. Stelzenmüller habe im Laufe der letzten zehn Tage in der Embargo-Frage ihre Meinung geändert. Der Grund: Russland führe nicht nur einen Zermürbungskrieg, sondern einen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine. Röttgen bekräftigte: Wir finanzieren jeden Tag mit 600 bis 700 Millionen Euro die russische Kriegsmaschinerie. Der Druck, um Putin von innen her zu entmachten, müsse von außen kommen. Verhandlungen führe Putin nur, um Zeit zu gewinnen.

Mehr zum Thema 1/

Verhandlungen – ein neues Stichwort, um sich im Grundsätzlichen zu ergehen. Es müsse weiter verhandelt werden, bei Verhandlungen lerne man doch immer etwas über den Gegner, erklärte Gaub. Aber hat Putin mit seiner Rubel-Forderung sich nicht selbst ein Embargo verhängt? Worin besteht für Putin der Nutzen, worin der Schaden dieser seiner Gegensanktion? Was genau gäbe es da zu verhandeln? Röttgen hält die Forderung, Putin in Rubel zu bezahlen, für illusionär: Dann könnten wir den russischen Soldaten ja gleich ihren Sold in Rubel bezahlen, meinte er. Endlich redete sich die Runde, ihrer kategorialen Sicherheiten beraubt, im Konkreten frei. Im politischen Für und Wider des Embargo-Gesprächs bekam man wieder den Boden unter die Füße, der während des atomaren Diskurses verlorengegangen war.