TV-Kritik: Maybrit Illner : Das neue Traumpaar der deutschen Politik

Unter Umständen käme die Meisterin des politischen Pragmatismus unter Beimischung opportunistischen Kalküls angesichts der weitgehend gescheiterten Energiewende auf die Idee eines Ausstiegs aus dem Ausstieg aus der Atomenergie. Dafür müsste sie nur auf die horrenden Energiepreise und die zunehmende Versorgungsunsicherheit hinweisen. Unter Umständen zitierten anschließend diverse Hofberichterstatter in Berlin einen Politikwissenschaftler, wenn der etwa den strategischen Weitblick der Kanzlerin loben sollte. Politiker der Unionsparteien fiele sicherlich plötzlich ein, warum der weltweit einmalige Ausstieg aus jeder fossilen Stromgewinnung wohl nicht funktionieren wird. Außerdem, so könnte es weitergehen, sei es noch nie eine gute Idee gewesen, zwei Prozent unserer Landesfläche mit Windrädern zu pflastern, damit wirklich jeder Hügel zu einem Industriegebiet wird. Außerdem müsste man dann nicht die gleiche Stromleistung in konventionellen Kraftwerken vorhalten, falls der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. In den diversen Talkshows des Landes wäre die Kaltschnäuzigkeit der Pragmatikerin bewundert worden, die Kritiker hätte man in welche Ecke auch immer gestellt: Sie hätten schließlich wissen müssen, dass das alles niemals klappen konnte.

Die Deutschen als Idealisten

Angela Merkel wird aber nach den Vorstellungen der zukünftigen Koalitionsparteien schon in der Nikolaus-Woche nicht mehr im Amt sein. Diesen ambitionierten Zeitplan unterstrich der FDP-Vorsitzende Christian Lindner gestern Abend, ohne auf Widerspruch bei seiner künftigen Koalitionspartnerin Annalena Baerbock von den Grünen zu stoßen. Mit dem Regierungswechsel wird sich einiges ändern, allerdings anders als es etwa der Politikwissenschaftler Herfried Münkler vermutete. Dieser sprach vom Ende der Kanzlerdemokratie, die die Bundesrepublik geprägt habe. Das begründete er mit der relativen Schwäche der Sozialdemokraten und der neuen Rolle der beiden anderen Koalitionsparteien in dieser neuen Regierungskonstellation. Tatsächlich hatte aber die Kanzlerschaft von Angela Merkel nichts mit der klassischen „Kanzlerdemokratie“ westdeutscher Prägung zu tun. Sie beruhte vor allem auf ihre Fähigkeit zur pragmatischen Anpassung an den Zeitgeist und der Akzeptanz der Öffentlichkeit für diese Form der Prinzipienlosigkeit. Das eingangs geschilderte Szenario wäre zweifellos möglich gewesen: Die Mehrheit der Deutschen will den Ausstieg aus der Atomenergie und der Kohleverstromung. Die Deutschen wünschen sich als Idealisten das Beste für die Menschheit, es sollte aber weiterhin der Strom aus der Steckdose kommen und die Wohnung warm bleiben.