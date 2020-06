TV-Kritik: Sandra Maischberger : Journalismus im Bunker

In ihrer letzten Sendung vor der Sommerpause geriet Sandra Maischberger mit einer harmlosen Sendeankündigung ins Kreuzfeuer von Politaktivisten. Wir sehen, wie der Journalismus in polarisierten Gesellschaften unter Druck gerät.

Bisweilen helfen alte Fußballer-Erkenntnisse, auch wenn sie keine wissenschaftliche Begründung haben. So formulierte einst ein Mittelstürmer seinen Kommentar zum Spiel mit den klassisch gewordenen Worten: „Zuerst hatten wir kein Glück, und dann kam auch noch Pech dazu.“ Das lässt sich auch über die letzte Sendung von Sandra Maischberger vor der Sommerpause sagen.

Das fehlende Glück betraf eine Ankündigung auf Twitter. Dort hatte die Redaktion auf den Aktualitätsbezug der Sendung hinweisen wollen. Schließlich geht es dort um die Themen der Woche. Allerdings gab es in den vergangenen Monaten jede Woche nur ein Thema, was sich aber durch die Vereinigten Staaten plötzlich veränderte: Der Tod eines Afroamerikaners George Floyd während einer Festnahme in Minneapolis hatte schneller die Schlagzeilen dominiert als gedacht. Das konnte bei der Planung dieser Sendung sicherlich noch niemand wissen, entsprechend hatte die Redaktion ihre Gäste ausgewählt: Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) und die Virologin Helga Rübsamen-Schaeff als Interviewgäste. Als Kommentatoren waren wie meistens drei Journalisten eingeladen: Anja Kohl, Dirk Steffens und Jan Fleischhauer.

Politaktivisten übernehmen das Ruder

Das alles war wenig aufregend, aber dann kam das fehlende Glück ins Spiel. Denn um die Zuschauer auch noch um 23 Uhr vor den Fernseher zu locken, musste die Aktualität herausgestellt werden. Das Virus interessiert plötzlich kaum noch einen, dafür ist Rassismus und Polizeigewalt in den Vereinigten Staaten das alles beherrschende Thema. So wollte Sandra Maischberger auch über Rassismus reden, was aber sogleich die politischen Aktivisten in den sozialen Netzwerken auf den Plan rief. Wie kann sie bloß über Rassismus reden, ohne Betroffene einzuladen?

Das war selbstverständlich nicht Sandra Maischbergers Absicht. Es gehörte schon immer zu ihren herausragenden Qualitäten, gerade mit Betroffenen gute Gespräche zu führen. Zudem redet die Moderatorin sogar immer noch mit AfD-Politikern über die AfD, was aber in den sozialen Netzwerken nur selten als Ausdruck eines dem Pluralismus verpflichteten Journalismus interpretiert wird.

Jedem das Wort erteilen

Jedem das Wort zu erteilen, damit sich der Zuschauer eine Meinung bilden kann, gilt dort als altmodisch. Man will nämlich nur die eigene Meinung hören. Durch die Fixierung der Redaktion auf den zeitgenössischen Politaktivismus nahm das Desaster seinen Lauf. Anstatt das mediale Theater, das sich vor allem bei Twitter abspielte, einfach zu ignorieren, geriet man in eine fatale Rechtfertigungslogik. Dabei bestand dazu überhaupt kein Anlass. Weder die beiden Interviewgäste noch die drei Kommentatoren sollten über ihre Erfahrungen mit der amerikanischen Polizei als Afroamerikaner berichten. Trotzdem hat ein Bundesaußenminister etwas zur Situation beim wichtigsten Bündnispartner zu sagen, genauso wie Fleischhauer als langjähriger Amerika-Korrespondent des „Spiegel.“ Der Korrespondent einer amerikanischen Zeitung kann bekanntlich auch über den grassierenden Antisemitismus in Deutschland berichten, selbst wenn er kein Jude sein sollte. Zudem hatte man ganz sicher nicht eine Virologin eingeladen, um über Rassismus zu diskutieren.